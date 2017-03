NE BIH, HVALA: Dodik ne želi plin iz Hrvatske, radije će čekati Ruse do tko zna kada

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je u subotu odbacio mogućnost da se teritorij Bosne i Hercegovine spoji na plinsku mrežu Hrvatske pojašnjavajući to odlukom da se teritorij entiteta kojemu je na čelu veže isključivo na plinovode koji dopremaju plin iz Rusije.

U intervjuu kojega je u subotu objavila srbijanska redakcija ruske provladine agencije Sputnjik Dodik je potvrdio kako je tijekom boravka u Moskvi ovog tjedna s ruskim ministrom vanjskih poslova Sregejom Lavrovim razgovarao o statusu rafinerije nafte u Bosanskom Bordu što je uključivalo i mogućnost opskrbe njenih pogona prirodnim plinom kako bi se tijekom prerade sirove nafte smanjilo onečišćenje zraka koje ugrožava i Slavonski Brod.

‘Hrvatske špekulacije’

“Lavrov mi je rekao da je o tome razgovarao s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović”, izjavio je Dodik iznoseći optužbu kako se iza načelnog dogovora hrvatske predsjednice i ruskog šefa diplomacije da se problem riješi povezivanjem Bosanskog Broda s plinskom mrežom u Slavonskom Brodu “kriju hrvatske špekulacije”.

Kazao je kao bi u načelu bilo moguće da se do Bosanskog Broda “napravi jedna cijev” i to samo za potrebe rafinerije no tvrdi kako Hrvatska zapravo želi da se na taj način ubaci na plinsko tržište u BiH.



“To možda ima neke logike sa stajališta Hrvata no za nas nema logike”, kazao je Dodik pojašnjavajući kako je za vlasti u Banjoj Luci jedina prihvatljiva opcija da grade stotine kilometara potpuno novog plinovoda prema Srbiji i vežu se za projekte poput “Južnog toka” koje planira Rusija.

Ali Južnog toka nema

Iako je “Južni tok” blokiran zbog činjenice da Rusija načinom na koji je planirala njegovu eksploataciju kršila pravila Europske unije Dodik je uvjeren kako će se taj ili neki sličan projekt u konačnici ipak realizirati a u RS-u su odlučili čekati da se to jednog dana i dogodi.

Za razliku od vlade RS-a vlada Federacije BiH ranije je iskazala strateški interes za povezivanje s plinskom mrežom u Hrvatskoj i to pravcem Slavonski Brod-Bosanski Brod-Zenica.

Time bi se na najjeftiniji način osigurala opskrba plinom sjevernih i središnjih dijelova BiH a istodobno bi se osigurala diverzifikacija izvora opskrbe odnosno eliminirala ovisnost o ruskom plinu.

Vlada RS-a u tome je odbila sudjelovati ne nudeći bilo kakvo obrazloženje za takvo stajalište.