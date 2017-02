NASTAVAK PRIČE O MISTERIOZNOJ SMRTI MLADIĆA IZ KARLOVCA: ‘Policija laže, sina su mi divljački pretukli i ostavili ga da umre’

Karlovčanin Marijan Blažević, otac 23-godišnjeg Tomislava Blaževića ne može normalno živjeti zbog sumnji koje ga razdiru vezano za smrt njegovog sina koja je i dalje obavijena velom tajne.

MISTERIOZNA SMRT MLADIĆA IZ KARLOVCA: Nije umro nasilnom smrću, ali nitko ne zna kako je zapravo skončao

Vanjskim i unutrašnjim pregledom utvrđeno je kako je mladić preminuo nasilnom smrću zbog višestrukih ozljeda. Na izvješću Zavoda za sudsku medicinu nalazi se popis od čak 19 ozljeda – od iščašenja gležnja, prijeloma rebara, krvnih podljeva na stopalima, debelom mesu, pa sve do krvarenja u moždanoj ovojnici, razdora prsne aorte, nagnječenja srca, izljeva krvi u prsnu šupljinu, krvnih podljeva oko oba bubrega te još niza teških ozljeda, piše Večernji.

Podsjetimo, prije pet mjeseci Tomislav je pronađen mrtav ispred ulaza u zgradu u karlovačkom naselju Luščić. Policija je zaključila kako nema elemenata kaznenog djela, a neutješni otac je zbunjen.



Nije bio pijan ni drogiran

‘Svašta se pričalo kada je moj sin umro; od toga da je bio pod utjecajem nekih droga do toga da ima psihičke probleme, da se sam ubio. No, po toksikološkom nalazu Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku, on u krvi nije imao alkohola, nikakvih lijekova niti bilo kakvih droga. Dakle, strah koji je moj sin pokazivao kobne noći kada je kucao po vratima stanara u zgradi na Luščiću i tražio pomoć, bio je stvaran. I ljudi su rekli da je izgledao kao da bježi od nekoga. Osim toga, čak i da je pao kroz prozor stubišta, kako se govorilo, nije mogao zadobiti tolike ozljede. Pa on je sav pretučen, nema mjesta na tijelu gdje mu nisu našli ozljede ili prijelome. Znam da mi sina ništa neće vratiti, ali ne mogu se pomiriti s time da nitko nije kriv za njegovu smrt. Tražit ću da se istraga nastavi, jer imamo dokaza da je te noći bio s prijateljima s Luščića’, ispričao je otac mladića.

Sumnjivi prijatelji

Tomislavova baka ispričala je kako je on bio drag, dobar i povučen dječal, no da se zadnjih mjesec dana života družio s trojicom braće koja su živjela s majkom u zgradi u Luščiću, upravo s onima koje je dozivao u noći u kojoj je umro.

‘Stalno su ga zvali, po cijele dane, a on im je vjerovao, zvao ih prijateljima. Dan prije smrti pobrao je grožđe oko kuće i rekao mi da ide tim prijateljima odnijeti grožđe. Vratio se i navečer opet izišao. Zvali su me u policiju da je priveden zbog buke u Grabriku, gdje ima stan. I tada je rekao da mora do tih prijatelja, ali smo se dogovorili da će ići drugi dan. S njim sam iz policije došao kući i svi smo otišli spavati, ali je on tijekom noći izišao i više se nije vratio, kazao je Marijan.

Dodao je i kako su susjedi u Logorištu, naselju kraj Karlovca, vidjeli da su dvojica mladića te noći došla po Tomislava, čekala ga u dvorištu te se potom odvezla autom.

‘Sumnjamo da je Tomislav nasmrt pretučen i ostavljen pred zgradom. Što je motiv, ne znam, možda novac, jer je rekao da je tim dečkima posudio tisuću kuna. Znam da su ti dečki rekli policiji da Tomislava nisu poznavali, ali to je laž. Uvjeren sam da je pretučen nasmrt’, kaže otac preminulog.