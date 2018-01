NASILNI ŽUPAN IZBAČEN IZ HDZ-a: Visoki časni sud stranke jednoglasno donio odluku o Alojzu Tomaševiću

Požeški župan ovaj je tjedan najavio da će privremeno istupiti iz HDZ-a, ali ostavku na poziciju župana nije htio podnijeti

Pred Visokim časnim sudom HDZ-a danas se našao prijedlog Predsjedništva stranke da se požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića bezuvjetno isključi iz stranke, a odluka je donesena – jednoglasno.

Na ovaj potez se čelništvo HDZ-a odlučilo se nakon što je požeški župan, optužen za obiteljsko nasilje, najavio da će istupiti iz HDZ-a do kraja sudskog procesa, ali nije dao ostavku na poziciju župana.



Plenkovićev ultimatum

Tomašević se prošli petak u Banskim dvorima sastao s premijerom Andrejem Plenkovićem. Tada se govorilo da mu je Plenković postavio ultimatum: ili će odstupiti u narednih tjedan-dva ili će HDZ naći način da ga smijeni.

‘Očekujem da podnese ostavku. To sam mu rekao i rekao sam to javno. To je i stav stranke i sada kada je pokrenut postupak tu nema nikakve dvojbe”, kazao je. Istaknuo je da Tomašević ne može ostati župan jer to “nije realno, nije dobro za tu županiju, ni za njega niti za HDZ’, rekao je tada Plenković.

Nakon toga je Predsjedništvo HDZ-a u utorak predložilo Visokom časnom sudu stranke izricanje stegovne mjere bezuvjetnog isključenja Tomaševića koji je bio i član Središnjeg odbora HDZ-a. U utorak je Tomašević izvijestio da će podnijeti zahtjev za istupanje iz HDZ-a dok se ne završi sudski proces koji se vodi protiv njega, ali će nastaviti obnašati dužnost župana.

‘Alojz Tomašević odabrao je krivi put na štetu Požeško-slavonske županije i HDZ-a umjesto da je postupio moralno i politički odgovorno te odstupio s mjesta župana – realno sagledavši okolnosti u kojima se našao te imajući u vidu odgovornost prema biračima i stranci koja ga je kandidirala“, stoji u priopćenju HDZ-a.

‘Ne želi biti uteg oko vrata’

U priopćenju koje je poslao medijima, Tomašević tvrdi da je protiv njega iznesen niz netočnih informacija. Iako izlazi iz stranke, ostaje na funkciji župana.

“Ne želeći biti nikakav ‘uteg oko vrata’ svojoj stranci Hrvatskoj demokratskoj zajednici, danas ću podnijeti zahtjev mom temeljnom ogranku za istupanje iz stranke, dok se ne završi sudski proces koji se vodi protiv mene, a s namjerom i željom povratka u moju jedinu stranku Hrvatsku demokratsku zajednicu. Napominjem da su Hrvatska demokratska zajednica i koalicijski partneri i dalje na vlasti u Požeško-slavonskoj županiji na temelju izbornih rezultata”, napisao je Tomašević.

Tjedan ranije je DORH zbog obiteljskog nasilja protiv Tomaševića podigao optužnicu.

Podsjetimo, o slučaju nasilnog HDZ-ovog župana prvi je izvijestio Net.hr u listopadu 2017. godine.