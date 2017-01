MULJAŽAMA DO PONOSA HRVATSKE MESNE INDUSTRIJE: USKOK digao optužnicu protiv Đure Gavrilovića zbog ratnog profiterstva

Protiv Đure Gavrilovića podignuta je optužnica zbog ratnog profiterstva teška nešto manje od osam milijuna kuna zbog malverzacija pri kupnji mesne industrije iz Petrinje.

Nakon godinu i pol dana istrage, USKOK je zaključio kako ima dovoljno dokaza da Gavrilovića izvede pred sud. Za to je iskorišten Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije.

Državna tijela nisu funkcionirala

U pitanju je famozna Gavrilovićeva kupnja dijela tvrtki iz Gavrilović holdinga potkraj 1991. godine. Gavrilović je iskoristio to vrijeme Domovinskog rata, kada je upravo zbog ratnih okolnosti bio otežan rad državnih tijela. To je bilo i vrijeme kad je Hrvatska bila pod embargom, te nije mogla nabavljati oružje ni drugu opremu za svoju obranu.

Gavrilović je, pak, kako stoji u optužnici, imao na pameti samo zaradu i to kupnjom tvrtki iz Gavrilović holdinga koje su bile u stečaju. Ukupna knjigovodstveno procijenjena vrijednost iznosila je tadašnjih 67.997.888,21 DEM. Gavrilović je za njihovu kupnju potpisao ugovor 11. studenoga 1991. godine, s time da se obvezao platiti dio od 3.305.000,00 DEM u roku 90 dana. Preuzeo je tu obvezu iako u tom trenutku nije imao dostatnih sredstava, niti je, kako sumnjaju istražitelji, imao namjeru posegnuti za vlastitim novcem ne bi li kupio dijelove Gavrilovića.



Ministar financija odobrio transakciju

Kako nije imao novca Gavrilović se, stoji u optužnici, za pomoć obratio poduzetniku Ivici Papešu. Znao je, naime, da on na svom računu ima dva milijuna maraka koji su trebali biti iskorišteni za kupnju oružja, no realizacija toga je zapela. Zato je tražio tadašnjeg ministra financija Juru Martinovića, koji je u ono vrijeme bio ovlašten raspolagati novcem za obranu Hrvatske, da Papeš prebaci novac na njegov račun. Početkom ožujka Martinović je to i učinio, te se ubrzo na Gavrilovićevu austrijskom računu našla pozamašna svota.

On je pak tim novcem platio ugovoreni prvi dio svoje obveze za kupnju Gavrilovića, no istodobno je oštetio Hrvatsku jer se radilo o namjenskim sredstvima. U optužnici se navodi da je Gavrilović državi uzeo 7.894.346,63 kune. Zbog ovog poteza Gavrilović je optužen za poticanje ministra financija na zlouporabu ovlasti.