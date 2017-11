MRAK TARITAŠ: ‘Povjerenstvo za Agrokor vodi Milijan Brkić, a moji kolege su samo smokvin list’

Bivša zastupnica HNS-a Anka Mrak Taritaš (GLAS) komentirala je situaciju u Agrokoru te navela kako je očito kako se neke stvari ‘događaju iza pozornice’.

‘Nema šanse da vladajući odgovore na pitanje tko je pisao lex Agrokor. Očito ima par stvari koje se događaju ‘iza pozornice’, nešto što mi ne vidimo i ne znamo. Očito nam se to ne želi reći’, rekla je Mrak Taritaš.

‘Ovo se sve pretvara u sapunicu, Povjerenstvo i ono što smo dosad vidjeli sve je više to. Nekoliko sam puta rekla nemojte raditi sapunicu, gube se važne stvari iz fokusa… Nije dobro da Povjerenstvo ‘uveseljava javnost’ jer posao neće obaviti kako treba, a nužno je da se posao odradi do kraja, jer javnost ima pravo znati. Pitala sam kolegu, člana Povjerenstva – kako to tebi izgleda, on je samo zakolutao očima’, rekla je Mrak Taritaš koja vjeruje da Povjerenstvom zapravo upravlja Milijan Brkić.

‘Kad on kaže može, tako se glasa’, rekla je Mrak Taritaš.



‘Trebalo je zvati i Ramljaka i Dalić, i dopustiti da oni dođu. Pitanje je, međutim, želi li HDZ rezutat Povjerenstva. Po ovome što smo dosad vidjeli – ne želi. Moji kolege su samo smokvin list, sve se radi kako HDZ kaže’, rekla je bivša HNS-ovka.

Što se tiče svjedočenja Josipa Manolića, od njega ne očekuje previše koristi.

‘On će reći što će što želi, a što ne želi reći će – ne sjećam se’, rekla je Mrak Taritaš za N1.