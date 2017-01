MNOGI SPLIĆANI OSTALI BEZ VODE, A IZ VODOVODA PORUČUJU: ‘Nema vode, ali ima leda pa pijte viski’

Telefoni Dežurne službe splitskog Vodovoda i kanalizacije danas neprestance zvone. Službenici cijelo jutro primaju pritužbe rađana koji su ostali bez pitke vode, a brojni upiti stižu i u redakciju Slobodne Dalmacije čiji su novinari u Vodovodu provjerili o čemu se točno radi.

‘Što da vam kažem, zovu svi, i sa Kile, i sa Marjana, Kaštela, Pazdigrada… Zamrzlo je svugdi, nema odakle nismo primili prijavu… I ove kvarove bi vam mi otklonili u roku dana, a sada što reći. Smrzlo je, nema vode. Evo da ljudima i pošaljem cisternu, voda će u njoj smrznut. Imat će leda, kockice leda za u viski.

Zavladala panika

Pedeset godina se ovo nije dogodilo, panika je zavladala. Zovu svi, pomoć šaljemo, no nemoćni smo. Čudo je od kvarova…. Gospođo moja, to je to! A što će tek biti kada se cijevi odmrznu, pišat će na sve strane…’, rekao je Slobodnoj Dalmaciji službenik Vodovoda i kanalizacije.

Bura porušila električne stupove

Udari bure u Sinju i cetinskom kraju porušili su električne stupove te pokidali vodiče na dalekovodima i niskonaponskoj mreži. Zbog velike hladnoće došlo je i do smrzavanja nezaštićenih vodovodnih instalacija, stoga je dobar dio potrošača ostao bez pitke vode iz slavina.