MLADIĆ IZ KANADE DOŠAO RADITI U GORSKI KOTAR: ‘Lijepo je čuti kad vas pozdravljaju s dobar dan gospon doktor’

Daniel Viktor Šimac, mladi povratnik iz Kanade odlučio je napustiti nekima obećanu zemlju i došao je živjeti i raditi u Hrvatsku i to u ni manje ni više nego u Gorski Kotar gdje kaže da je zadovoljan, piše Večernji list.

Daniel Viktor Šimac rođen je u Kanadi. Ondje je završio osnovnu i srednju školu te dodiplomski studij i potom se, budući da su mu roditelji podrijetlom iz Hrvatske odlučio nastaniti u Lijepoj našoj. U Rijeci je završio medicinski faukltet i sada već godinu dana radi kao liječnik Opće prakse u Gorskom Kotaru, točnije u Čabru. Naslijedio je time liječnika koji je ondje izdržao tek mjesec dana. No, mladom Kanađaninu ondje se svidjelo.

“Moja djevojka, koja je inače iz Zagreba, magistra je biokemije i tada je već radila kao voditelj laboratorija u Delnicama pa je vidjela oglas i pokazala mi ga. Rekao sam, zašto ne, svaki je posao važan i od tada sam u Gorskom kotaru. Imam ambulante u Čabru, gdje i živim s djevojkom, i Prezidu i svakog sam dana u drugom mjestu”, priča 30-godišnji dr. Šimac koji odlično govori hrvatski.

“Volim svoj posao i u ovih godinu dana, koliko živim i radim u Gorskom kotaru, puno sam naučio. Tu sam sam i puno odluka donosim sam, za razliku od liječnika u većim sredinama i centrima koji su uvijek okruženi starijim kolegama specijalistima”, kaže mladi liječnik kojeg su Gorani dobro prihvatili.



“Istina, ovaj je kraj malo izoliran pa i vozilu hitne do Rijeke treba gotovo sat i pol. No, život je ovdje lijep, postoji škola, vrtić, čak tri doktora; u Gerovu, Tršću i ja u Čabru, što je standard kakvog u Kanadi nema. Na tu bi površinu i broj pacijenata tamo bio jedan liječnik. Ima djece, puno lijepo uređenih kuća. Svjestan sam da je posao tu problem i da je više opcija, bilo bi i više ljudi”, priča liječnik koji bi volio jednog dana otići na specijalizaciju u Rijeku i to na internu medicinu.

Njegova kolegica medicinska sestra Marija Potočnik itekako ga hvali. “Raditi s njim je kao da ste na godišnjem odmoru. Strpljiv je, sve ga zanima i dobro pamti, što se pacijentima jako sviđa, jer već kada drugi puta dođu, on zna tko su. Osim toga, već do sada je išao na tečaj za ultrazvuk, pa i to radimo i u slobodno vrijeme se s kolegama konzultira oko zdravstvenih problema nekih pacijenata. Radi u Hitnoj. Uglavnom, funkcioniramo kao odličan tim; on je ambiciozan, puno toga želi napraviti i puno toga zna, ali i pita za savjet”, opisuje sestra Marija.

Mladi liječnik o povratku u Kanadu ne razmišlja. Ovdje mu je, kaže, lijepo a i plaća mu je slična kakva bi bil i u Kanadi. “Gorski je kotar prelijep, priroda je jedinstvena, ljudi su susretljivi. Lijepo je čuti kada vas na ulici mještani pozdravljaju s: ‘Dobar dan, gospon doktor'”, kaže dr. Daniel Šimac za kojim se u Lijepu našu vratio i njegov otac, dok majku koja radi još čekaju.