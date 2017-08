MISTERIJ KOJI NIKOME NIJE BIO JASAN: Shania Twain nakon 20 godina otkrila zašto je pjevala o Bradu Pittu

Prije 20 godina je country pjevačica u jednoj pjesmi spomenula slavnog glumca, no nitko nije shvaćao zašto.

Shania Twain je nakon 20 godina napokon otkrila zašto je u pjesmi That Don’t Impress Me Much spomenula Brada Pitta.

“OK, ti si Brad Pitt, ali to me baš i ne impresionira”, glasi stih koji pjevačica nikada nije objasnila, sve do sada kada je u jednom intervjuu napokon riješila misterij.

“Bilo je božićno vrijeme, prijateljica i ja smo pekle kolače. Komentirale smo skandal s fotografijama Brada i njegova tadašnje djevojke Gwyneth Paltrow, koji je bio na vijestima. To je bila tako velika stvar, a meni nije bilo jasno zašto. Nije me impresioniralo, nisam shvaćala čemu tolika zbrka. Oni nisu bili prvi goli ljudi koje smo vidjeli”, ispričala je Twain.

Naime, te 1997. godine paparazzi su snimili Brada i Paltrow golišave na terasi vile, a fotografije prodali časopisima. Brad ih je tužio i dobio tužbu.