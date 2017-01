MIOMIRISNO SUSJEDSTVO: Zaratili zbog hrpe gnoja vidljive čak i na Google Earthu

Sud je odlučio da će bračni par David i Joan Gallant dobiti 15.000 dolara odštete od svog susjeda, kojemu je usput zabranio da istovaruje gnoj 300 metara od njihovog posjeda.

The Calgary Herald piše da da su Gallanti kupili posjed u rulanom dijelu New Brunswicka 2001. godine. Otada do studenog 2013. odnosi s njihovim susjedima, Lee i Shirley Murray, stalno su se pogoršavali.

Gallanti navode da se u tom mjesecu Murrayji na zemljište uz njihov posjed iskrcavali “tovar za tovarom svježeg, nezrelog, mokrog, sirovog gnoja”.

Da biste dobili osjećaj o kakvim je količinama riječ, recimo samo da se ta hrpa mogla vidjeti na fotografijama s Google Eartha.



Gallanti kažu da je prošla gotovo cijela godina prije nego što su se žalili Odoboru za poljoprivredu New Brunswicka. Ubrzo nakon toga gnojište je uklonjeno.

No, kada je Odbor u prosincu 2014. donio odluku prema kojoj je smještaj gnojišta “neprihvatljiva poljoprivredna praksa”, Gallanti kažu da su im je Murrayi osvetili dugačkom ogrebotinom na njihovom automobilu.

Početkom sljedeće godine Gallanti su podnijeli tužbu, zapravo podužu litaniju drugih navodnih prijestupa, uključujući i kamenje “veličine šake” koje je preko ograde bacala čistilica za snijeg.

Murrayi kažu da će se žaliti na odluku suda. Tvrde da se s ostalim susjedima dobro slažu, a to potkrijepljuju činjenicom da su im oko Božića pomagali s poravnavanjem šljunka na njihovim kolnim prilazima.

“Ako se susjedi ne slažu, to bi trebali riješiti stvari razgovorom”, rekao je Murray. Nikad, kaže, nije zapodjenuo kavgu s Gallantima.

“Nisam taj tip čovjeka”, kaže.

Ni Amerika nije pošteđena gnojnih ratova. U rujnu je televizija WJAR izvijestila o naguravanju susjeda na Rhode Islandu. Gerald Zarrella je na svom imanju organizirao vjenčanje, a susjedi su mu u znak “podrške” uz ogradu iskrcali pileći gnoj.

Osim toga, gnoj se našao i usred svojevrsnog vjerskog rata. Dvojica Amiša tužila su grad Auburn u Kentuckyju, gradonačelnika i šefa policije, optužujući ih da im zbog propisa po kojem konji moraju nositi pelene krše vjerske slobode.