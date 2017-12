METEOROLOZI NAJAVILI PRAVI BOŽIĆNI UGOĐAJ: Stižu debeli minusi i snijeg, evo gdje i kada se očekuju prve oborine

Meteorolozi su za sljedeći tjedan najavili prave zimske temperature i snježne oborine. Nakon hladnog, ali većinom suhog vikenda, stiže i nešto kiše koja će se smrzavati u dodiru s tlom.

Ponedjeljak će u istočnoj Hrvatskoj biti uglavnom suh i sunčan, ali će jutro biti hladno. U noći na utorak, posebno u zapadnoj Slavoniji, bit će snijega, a nije isključena ni kiša koja se smrzava na tlu, javlja HRT.

Jutro će biti hladno i u središnjoj Hrvatskoj. Temperature će se kretati od -6 do -3. U noći na utorak prolazno slab snijeg, ali je mjestimice moguća i kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom.





Gorski će predjeli biti najhladniji, jutarnja temperatura mogla bi se spustiti i do -10. Danju će biti djelomice unčano i uglavnom suho, uz najviše sunca na sjevernom Jadranu. Uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, prema otvorenom sjeverozapadnjak. Poslijepodnevna temperatura u gorju od 0 do 2 °C, na Jadranu između 7 i 10 °C.

Srednji Jadran i unutrašnjost Dalmacije bit će pretežno sunčani. Jutra će biti hladna uz temperaturu od -3 do -1, uz obalu i na otocima od 1 do 5 stupnjeva Celzijevih. Danju se temperatura neće popeti iznad deset stupnjeva Celzijevih.

Nastavak tjedna na kopnu će biti nešto sunčaniji i topliji. Ujutro se može očekivati magla, osobito od sredine tjedna. Petak donosi kišu, dok u subotu stiže novo zahladnjenje te mjestimična susnježica i snijeg.

Snijeg je već zabijelio dijelove Hrvatske. Pod tanjim snježnim pokrivačem tako su se jutros probudili istok Slavonije i dijelovi Posavine. Po podacima DHMZ-a u 7 sati su 3cm snijega izmjerena u Novoj Gradiški(RC Gorice), Županji(RC Gradište) i Vinkovcima. U Vukovaru su izmjerena 2 cm snijega, a na aerodromu Osijek 1 cm. Znatno više snijega ima u višem gorju (Zavižan 61 cm, Puntijarka i Parg 37 cm).

Snijeg je pao u dijelovima Dalmatinske zagore, na Biokovu pa čak i na Braču, a zabijelio se i Mosor.