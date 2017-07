MATURANT NA FACEU OBJAVIO ŠALU I FOTOŠOPIRANU SLIKU, U STAN MU UPALA KRIM POLICIJA: ‘Ispitivali su me i rekli da nisam jedini’

Zbog neslane šale i fotošopirane slike na Facebooku, kriminalistička policija upala je jednom maturantu u stan.

Nakon skandala s državnom maturom u Splitu, jedan maturant u Facebook grupi Maturanti 2016./2017. objavio je kako je u posjedu rješenja mature iz Hrvatskog jezika, nekoliko dana prije nego što se pisao taj dio mature. Sve je potkrijepio fotošopiranom slikom maila koji mu je poslala ravnateljica škole. Nedugo potom, na vrata mu je došla kriminalistička policija.

“Zbog one objave da imam rješenja ispita iz Hrvatskog jezika od 19. lipnja, gdje sam još napravio photoshop sliku koja prikazuje kako mi je ravnateljica e-mailom poslala rješenja. Upravo zbog toga mi je došla policija, misleći da ja stvarno imam ispite. Ja sam im rekao da je photoshop, pa sam morao objasniti kako sam to napravio. Tada su mi objasnili da nisam smio koristiti tu e-mail adresu, jer to već spada pod krađu identiteta. Ispitivali su me zbog čega sam objavio, napravili su neki izvještaj i otišli”, prepričao je maturant.



Čini mu se da je policija došla zbog prijave nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja. “Koliko sam vidio, iz krim policije dobili su dopis iz Ministarstva obrazovanja kako bi me morali provjeriti imam li testove. Rekli su, također, da ja nisam jedini te da postoji poduža lista osoba koje moraju provjeriti”, kazao je maturant za portal Srednja.hr .