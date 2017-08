MARIĆ SE KONAČNO UDOSTOJIO SASTATI S PROČELNIKOM HGSS-a: ‘Nekim članovima godinama nismo kupili planinarske cipele’

Pročelnik Hrvatske Gorske službe spašavanja (HGSS) Vinko Prizmić izjavio je kako je za petak dogovorio sastanak s ministrom financija Zdravkom Marićem na kojem bi se trebao riješiti, kako je rekao, bar dio financijskih problema s kojima se susreće HGSS.

Nama su se utrostručile obaveze, a proračun je ostao isti ili se u nekom elementima i smanjio, rekao je Prizmić za Hinu.

Bio bih zadovoljan i s dodatnih 5 milijuna kuna od Ministarstva financija, rekao je i dodao da se s ministrom financija čuo u ponedjeljak. Naglasio je kako HGSS, koji je 24 sata u pripravnosti, ima novčanih problema oko nabave nove opreme i vozila kazavši “kako voze derutne automobile, a nekim pripadnicima nisu kupili nove planinarske cipele dugi niz godina”.

Nikako stupiti u kontakt s ministrom financija

Prizmić se u intervjuu za N1 televiziju požalio na financijske probleme ove službe koja je, kako tvrdi, dovedena do stanja da ne može funkcionirati. Najvećim problemom ocijenio je kako nikako ne može stupiti u kontakt s ministrom financija Zdravkom Marićem. Ocijenio je kako je ključno da Ministarstvo financija, procijeni važnost službe i njihov doprinos koji daju.



Rekao je kako je riječ o proračunu od oko 9 milijuna kuna, i ocijenio kako je na razini nacionalne službe izuzetno malo za 1500 pripadnika i šezdesetak ispostava. Lokalne zajednice daju manje, oko 3,5 milijuna kuna, naglasio je. Neke stanice HGSS-a pokrivaju cijelu županiju i funkcioniraju sa stotinjak tisuća kuna godišnje, izjavio je.

‘Nijedna služba ne može funkcionirati s ovako malo novca’

Istaknuvši kako je HGSS-ovi pripadnici daruju svoje vrijeme ocijenio je kako im minimalno koliko im treba, toliko treba i svim drugim službama, poput vatrogasaca i hitne pomoći i ne postoji nijedna služba koja pokriva Hrvatsku, a da može funkcionirati s ovako malo novca.

‘Radi se o višestruko većim izdavanjima i mi smo, prateći trendove i nove obaveze, dovedeni smo do toga da ne možemo više funkcionirati. Ne može se voziti neregistrirani automobil, a i to je trošak. Mi moramo plaćati kao i svi drugi gospodarski subjekti koji zarađuju i mi na to upozoravamo, Proračuni se propisuju iz godine u godinu i misle da ne postoji problem. Proračuni se propisuju iz godine u godinu i misle da ne postoji problem’, zaključio je Prizmić.