MARIĆ OBJASNIO POREZ NA NEKRETNINE: ‘To nije novi namet nego skup tri nameta koji već postoje. I ja bih bio protiv novog poreza’

Ministar financija Zdravko Marić kazao je kako porez na nekretnine nije novi namet nego novi zakonski oblik koji integrira tri postojeća nameta u jedan, a najavio je i niz javnih panela na kojima će se sve argumentirano objasniti.

Uoči sjednice Vlade novinari su pitali Marića za objašnjenje, s obzirom na to da je prije otprilike mjesec dana kazao da bi i sam potpisao peticiju protiv kada bi taj porez bio novi namet.

Marić: ‘Po ne znam koji put kažem…’

“Tada sam na pitanje kako komentiram peticiju protiv uvođenja tog poreza rekao da bih i sam potpisao tu peticiju da se radi o novom porezu. No, ovako kako je taj porez predložen i kako ga je Hrvatski sabor izglasao to nije novi namet. Po ne znam koji put kažem da je to jedan oblik koji integrira tri postojeća nameta u jedan oblik i nije nikakav novi porez”, kazao je Marić.



Na pitanje da komentira izjavu načelnika Tisnog Ivana Klarina da mu je poslao poreznu inspekciju jer mu se ministar Marić osvećuje zato što je kritizirao porez na nekretnine, Marić je kazao da “na žalost ima krajnje neutemeljenih optužbi, a i samom svojom objavom taj je načelnik podnio dokaz na ovu moju tvrdnju, jer je objavio dopis koji sam ja potpisao i iz kojeg se vrlo jasno vidi da je datum propisa s kojim počinje proračunski nadzor dva tjedna i nešto prije nego je on izašao javno kritizirajući taj porez”.

Dodajući da to nije jedina općina u kojima se sada u različitim fazama provode proračunski nadzori, te da je takvih u ovom trenutku devet, ministar je istaknuo da se “tu ne radi ni o kakvom revanšizmu niti osveti, nego čak suprotno te da se iz riječi tog načelnika daju iščitati dvije poruke – s jedne strane da bi on u takvoj situaciji djelovao na isti način, a s druge strane, bojim se da to neće biti praksa, da bi zapravo možda najlakše bilo na neutemeljen način optužiti nekog resornog ministra kako bi se tako stvorila neka vrsta alibija”.

Uskoro javni paneli s argumentima za porez na nekretnine

U vezi proračunskih nadzora napomenuo je još da se pokreću kada to traže pravosudna tijela ili neka druga tijela državne uprave ili kada dobiju neke predstavke, a u slučaju ovog je podnesena, i to ne anonimna prijava, i to uoči samih izbora.

O planovima u vezi poreza na nekretnine najavio je da će na skoroj seriji javnih panela ili sučeljavanja iznijeti sve argumente oko toga, smatrajući da tu ima dosta nerazumijevanja i da su se digle tenzije, što smatra i razumljivim, podsjećajući da je to utemeljeno i zakonom koji je u Saboru bio na dva čitanja prije usvajanja.

Kazao je i da je proteklih tjedana slušao i o nekim vrijednosnim komponentama tog poreza, što se niti jednom riječju ne spominje.

“U zakonu o lokalnim porezima obuhvaćena je problematika poreza na nekretnine koja vrlo jasno kaže kako bi se računao taj porez, odnosno postojeća komunalna naknada proširena sa dva dodatna koeficijenta i bez nikakve vrijednosne komponente”, objasnio je Marić.

Na pitanje novinara hoće li biti naknada za sve vatrogasce, Marić je kazao da će se o tome razgovarati i da u proračunu uvijek ima sredstava za krizne situacije. Za proračun za iduću godinu kazao je, pak, da su prvu rundu uspješno napravili s konstruktivnim dijalogom svih ministara i s prvim nacrtom koji su predstavili pred ljetnu stanku.

Sada, kaže, slijedi dorada i detalji te ne vidi nikakve probleme u tom procesu planiranja proračuna koji će biti na tragu ovogodišnjeg i projekcijama nastavljanja smanjenja javnog duga.