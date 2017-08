LOVAC NA NACISTE O USTAŠKOM POZDRAVU, KOLINDI, TUĐMANU…: ‘Neka netko Europskoj uniji objasni što se to događa u Hrvatskoj’

Za Radio Slobodnu Europu govorio je Efraim Zuroff koji je konstatirao, ponovno, kako je u Hrvatskoj, neoustaštvo u zamahu.

Efraim Zuroff, direktor Centra Simon Wiesenthal, ponovno je ocijenio kako aktualna situacija u Hrvatskoj nije baš povoljna. Dotaknuo se i zastave s kojom se nedavno u Kanadi fotografirala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

‘To je poruka koja se šalje hrvatskom narodu. Što se može zaključiti – ili je ona nostalgična prema ustašama ili je pogrešna osoba za taj posao. Nažalost’, rekao je Zuroff u intervjuu za Radio Slobodnu Europu.

‘Građani moraju shvatiti’

Podsjetimo, nakon sporne fotografije oglasio se i Ured predsjednice iz kojeg su konstatirali kako nema ništa sporno sa spomenutom zastavom jer je ‘ta zastava je ispred Hrvatskog sabora visjela devedesete, a stav predsjednice o fašističkoj NDH je jasan i više ga je puta izrekla’.



ZUROFF O SREBRENICI: Srbi su ondje ubijali samo muškarce, to nije genocid!

Zuroff smatra kako bi se netko u EU trebao trgnuti, nazvati Bruxelles i objasniti što se to događa u Hrvatskoj. ‘Osobno svuda podižem glas protiv nacizma, ali promjene su moguće kada građani Hrvatske sami shvate da su ovakve stvari potpuno neprihvatljive’, kaže Zuroff koji se dotaknuo i spomen-ploče u Jasenovcu.

‘Zapravo ne želi se ništa raditi po tom pitanju. To je problem i to je jedna tužna priča. Sumnjam da će se bilo kakva ozbiljna akcija poduzeti u sadašnjim okolnostima. Nezamislivo je da se bilo gdje u Hrvatskoj postavlja takva spomen-ploča, pogotovo ne u Jasenovcu. To je uvreda za sve koji su patili pod ustaškim režimom, koji je bio jedan od najkrvoločnijih u istočnoj Europi tijekom Drugog svjetskog rata’, kaže direktor Centra Simon Wiesenthal.

LOVAC NA NACISTE O HASANBEGOVIĆU: “Još će reći i da je Pavelić bio žrtva povijesnih okolnosti”

‘Misle da su ustaše božji dar’

Zuroff smatra kako reakcije sa Zapada izostaju jer u Hrvatskoj postoji zakon koji brani propagiranje ustaških slogana, ali da ga se vlada boji provoditi. ‘U Hrvatskoj danas imate veliki broj ljudi koji smatraju da je uzvik “Za dom spremni” sjajna stvar i da su ustaše božji dar čovječanstvu. Mnogi misle da su oni bili heroji koji su se znali suprotstaviti hrvatskim neprijateljima i zato žele da se oni ponovno vrate’, kaže i napominje kako se u Zagrebu svake godine drži misa za Antu Pavelića.

Komentirao je i, kako mu je u pitanju bilo postavljeno, ‘velik broj mladih koji podržavaju ustašku ideju’. ‘Tu je zakazalo obrazovanje, ali i političko vodstvo demokratske Hrvatske, posebno Franjo Tuđman. Iako se on borio protiv ustaša, i iako su mu ustaše ubile brata, i iako je bio partizan, on je postao hrvatski nacionalist. To je uradio zbog političkih razloga jer je želio postati predsjednik’, zaključio je Zuroff.