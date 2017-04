‘KUR*INI SINOVI’ BI GA MOGLI KOŠTATI: Diegu Simeoneu prijeti velika kazna

Četiri utakmice zabrane vođenja momčadi prijete treneru madridskog Atletica Diegu Simeoneu zbog uvreda na račun sudaca nakon poraza njegove momčadi od Villarreala.

Simeoneu kazna prijeti, piše cope.es pozivajući se na zabilješke glavnog suca utakmice Ignacija Iglesiasa, zato što je, prišavši mu s leđa, stavio ruke na ramena pomoćnog suca i predbacio mu što je sudački produžetak prekratko trajao. Linijskom je sucu također poručio da je ‘sramota’ i da je tijekom utakmice bio ‘stravično loš’, no to je još i dobro s obzirom na ono što je poručio kompletnoj sudačkoj postavi odmah po posljednjem zvižduku, piše As, nazvavši ih ‘kur*inim sinovima’.

Gol cazó a Simeone insultando al árbitro: "¡Que hijo de p… sos!" https://t.co/bV2KeWcFkf pic.twitter.com/VMElZJr5Pi — AS (@diarioas) April 26, 2017

Atletico je Disciplinskoj komisiji Španjolskog nogometnog saveza već poslao snimku kojom demantira navode…