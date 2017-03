KAD ‘MAČKE’ ZAVLADAJU GRADOM, A NIJE VELJAČA: Pogledajte zašto se sinoć u Areni Zagreb tražila karta više

Gostovanje slavnog mjuzikla “Mačke” Andrewa Lloyda Webera u srijedu u Areni Zagreb pretvorilo je na nekoliko sati glavni grad Hrvatske u svjetsko kulturno središte, oduševivši zagrebačku publiku moćnom glazbom jednog od najuspješnijih suvremenih skladatelja, u izvedbi i originalnoj produkciji londonskog West Enda.

“Mačke” su, uz mjuzikle “Isus Krist Superstar”, “Fantom iz opere”, te “Evita”, najpoznatije Lloyd Webberovo glazbeno scensko djelo i jedan od najslavnijih mjuzikala svih vremena.

Nastale prema književnom predlošku T.S. Eliota “Old Possum’s Book of Practical Cats” iz 1939., od prve izvedbe na londonskom West Endu 1981., te 1982. na newyorškom Broadwayu, “Mačke” su postale jedna od najuspješnijih glazbenih predstava ikad i četvrti najdugovječniji mjuzikl u povijesti i Broadwaya i West Enda.

U Zagreb je došla originalna westendska produkcija obnovljena samo za turneju, na kojoj je okupljena ista kreativna ekipa pod redateljskom palicom Trevora Nunna.



Iako je riječ o svojevrsnom ‘remakeu’, u detaljima malo izmijenjenom i uz reducirani živi orkestar, kojim je u Zagrebu dirigirao Tim Davies, nesumnjivo je riječ o pravim pravcatim “Mačkama”: fantastično vizualno osmišljenom glazbenom fenomenu, vrhunske izvedbe, zavodljive koreografije i bogatih maštovitih kostima, u prekrasno kičastoj predstavi čiji su nezaboravni glazbeni brojevi već desetljećima svjetski glazbeni standardi.

Putovanje u novi početak

Priča prati jednu noć u životu mačjeg plemena Jellicles. Jedna po jedna, pod punim mjesecom, pričaju priče svojem starom i dobroćudnom vođi, koji mora odlučiti o tome koja će mačka dobiti priliku za uzdizanje do metaforičkog mačjeg neba i za novi početak u novom mačjem životu.

U prvom dijelu, mačke se okupljaju i predstavljaju običaje svojeg plemena (“Jellicle Songs for Jellicle Cats”), objašnjavaju kako dobivaju imena (“The Naming of Cats”), i najavljuju bal (“The Invitation to the Jellicle Ball”).

Na pozornicu izlaze mačkasti likovi neobičnih imena, Munkustrap, pa velika tigrasta mačka Jennyanydots i ekstravagantni Rum Tum Tugger, a onda i ofucana stara mačka Grizabella. Slijede Bustopher Jones, Mungojerrie i Rumpleteazer, vođa plemena Old Deuteronomy, Rumpus Cat, Macavity, Skimbleshanks.

Svatko od njih ima neku svoju priču u pjesmama kao što su “Grizabella: The Glamour Cat”, “Bustopher Jones: The Cat About Town”, “Mungojeerie and Rumpleteazer”, “Old Deuteronomy”, prekrasne bogate glazbe koja u sebi objedinjuje sve – od swinga, jazza, kabareta, soula, do popa, pa i rocka.

Koreografija Gillian Lynne je također kombinacija svega toga, uokvirenog baletom, step danceom i akrobacijama, i apsolutno nevjerojatnim mačkastim kostimima dizajnera Johna Napiera.

Spektakl kakav nemamo često prilike vidjeti

Vjerojatno najpoznatija pjesma mjuzikla je “Memory”, čiji je prepoznatljiv melankolični motiv Grizabellina prisjećanja slavne prošlosti uveden na kraju prvog dijela, a njezino izvođenje u drugome dijelu vrhunac je čitave predstave, u sjajnoj izvedbi Joanne Ampil, koju je četiri tisuće ljudi u publici pozdravilo ovacijama.

“Mačke” su mjuzikl koji se najvećim dijelom odvija zborno – predstava je najsnažnija kad sve mačke pjevaju. No, svakako je još jedan njezin vrhunac također prepoznatljiv glazbeni broj “Magical Mr. Mistoffelees”, mačjeg čarobnjaka koji pleše, pjeva i izvodi akrobacije u izvedbi Axela Alvareza, čiji je izlazak na scenu vizualno najefektniji dio čitavog, ionako vrlo vizualno snažnog spektakla.

Nagrađivani mjuzikl – “Mačke” su dobile niz nagrada, uključujući čak sedam nagrada Tony za najbolji mjuzikl i nagradu Grammy – više je puta obišao svijet, preveden je na više od 20 jezika, a godine 1998. dobio je i svoju televizijsku filmsku inačicu.

Prvo gostovanje u Hrvatskoj nezaboravnih mačjih likova, koje je dosad vidjelo više od 73 milijuna ljudi u preko 30 zemalja svijeta, dio je turneje 2016./2017. u organizaciji produkcijske kuće The Really Useful Theatre Andrewa Lloyda Webbera, a ostvareno je u suradnji s bugarskom promotorskom tvrtkom ART BG. Gostovanje uključuje ukupno tri izvedbe, a nakon one u srijedu, slijede izvedbe u četvrtak i petak, 23. i 24. ožujka.

Ono što je zagrebačka publika u srijedu dobila pravi je komercijalni westendski show, bogate produkcije, fantastičnih efekata i u izvedbi vrhunskih interpreta, u spektakularnoj glazbenoj predstavi kakvu nemamo toliko često prilike vidjeti.