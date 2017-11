OSIM NOGOMETA, TIŠTI IH I HOLLYWOOD: Grci gnjevni zbog Hrvatske i izgubljenih milijuna: ‘To je smiješno!’

Nikos Giannopoulos još se živo sjeća uzbuđenja koje je obuhvatilo stanovnike Amorgosa kada su stigli francuski filmaši kako bi snimili ‘Veliko plavetnilo‘ prije tri desetljeća.

“Svi su željeli sudjelovati u tome”, kaže Giannopoulos, izvršni producent filma. “Taj je događaj pomogao staviti Amorogos na kartu svijeta.”

Film Luca Bessona o dva ronioca doživio je veliki komercijalni uspjeh te je postao kultni klasik, što je rezultiralo brojnim turistima, piše The Guardian.

Birokracija nije imala sluha

No nakon toga strani su se hitovi prestali snimati u Grčkoj, uz izuzetak ‘Mandoline kapetana Corellija‘ iz 2001. i ‘Mamme Mie!‘ iz 2008.



Pokušaji filmaša da iskoriste jedinstvene priorodne atribute ove zemlje – specifičnu sunčevu svjetlost, krševit kraj i čisto plavo more, završavali su neuspjesima. Prekomplicirana birokracija i nedostatak financijskih pogodnosti otjerali su Hollywood iz Grčke.

Ali sada, kada je ova zemlja napokon počela pokazivati polagane znakove ekonomskog oporavka, vlasti su napokon priznale kako bi i filmska industrija mogla pomoći.

Shvaćaju što su propustili

“Smiješno je da se toliko puno filmova s grčkim temama snimaju drugdje”, lamentirao je režiser Andonis Kioukas.

“Bilo je toliko propuštenih prilika. Prošlog smo desetljeća izgubili Aleksandra Velikog, Troju, 300 i Mamma Mia 2. Grčka bi mogla biti najbolji open-air studio na cijelome svijetu…”

Iako pogođena dugovima i bez dovoljno novca, Grčka je nedavno ipak donijela zakon kojim se iz državnog proračuna određuje 450 milijuna eura za filmske produkcije slijedećih pet godina.

“Naša je želje potaknuti audiovizualnu industriju na koji god način možemo”, rekao je Kostas Tsegas, izvršni direktor grčkog turističkog odbora. “Učinci na gospodarstvo su ogromni… Velike strane produkcije stvaraju povećanje državnog BDP-a. Samo jedna velika produkcija može stvoriti i preko 755 radnih mjesta.”

Premijer Alexis Tsipras izjavio je kako su određena financijska sredstva za osiguranje 25% povrata novca za troškove stranih produkcija u Grčkoj. Kako ova zemlja pati od najveće stope nezaposlenosti u Europi, vladini predstavnici sada vide rastući sektor zabave kao vrijedan izvor radnih mjesta.

Ljubomorni na Hrvatsku

Studije su pokazale kako turisti rado biraju destinacije na kojima su snimani poznati filmovi i serije. Tako su Velika Britanija i Novi Zeland doživjeli porast posjeta turista od 40 i 50% nakon izrazito popularnih filmova o Harryu Potteru i Gospodaru prstenova.

POČELO JE SNIMANJE NA OTOKU VISU: Glumci Lily James i Jeremy Irvine na filmskom setu mjuzikla ‘Mamma Mia 2’

“Utjecaj snimanja filma na sjajnoj lokaciji daleko je veći od promocijske kampanje turističkog ureda”, rekao je Venia Vergou, voditelj Helensdke filmske komisije.

Mamma Mia! u kojoj su glumili Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan i Julie Walters, zaradio je 610 milijuna dolara širom svijeta. No unatoč tome fenomenalnom uspjehu Universal Pictures nije se vratio u Grčku. Umjesto toga, nastavak ‘Mamma Mia! Here We Go Again‘ snimljen je u Hrvatskoj, na otoku Visu, koji je glumio izmišljeni grčki otok Kalokairi.

“Stvarno je neugodno da s najljepšim fizičkim studijem u Europi nismo uspjeli iskoristiti naše sjajne prirodne blagodati”, ogorčeni su grčki političari činjenicom da je film koji se događa u Grčkoj snimljen u Hrvatskoj.