LEGENDARNI STRIP-CRTAČ: ‘Od Ministarstva kulture dobio sam potporu za strip o Anti Paveliću’

Legendarni strip-crtač iz Vinkovaca, Dubravko Mataković, autor nezaboravnih strip-albuma poput Prot Pikčers, Desmozgens ili Overkloking (koji objavljuje na našem portalu), dobio je potporu Ministarstva kulture za strip o Anti Paveliću.

Naime, na objavljenom popisu odobrenih potpora za poticanje književnog stvaralaštva nalazi se i nekoliko strip-crtača, a među njima i Mataković sa stripom “Zgode i nezgode Ante Pavelića”, piše Večernji list. “Vjerojatno će biti reakcija jer će mnogi reagirati na prvu, na sam naslov, a da ne pročitaju što je unutra”, kaže Mataković na upit kakve reakcije očekuje s obzirom na politički trenutak.

Intrigantan i provokativan naslov

Objašnjava kako će strip biti akcijska fikcija s elementima znanstvene fantastike, horora, kung fua i drugih tema i obilježja trash filmova i stripova i da neće imati veze sa stvarnošću, kao što ni sama radnja stripa neće imati veze s Antom Pavelićem.

“Želio sam to držati u tajnosti dok strip ne bude objavljen, ali do tada će proći još vremena pa mogu otkriti o čemu je riječ. Dakle, nakon osmišljene osnovne priče daljnju realizaciju prepuštam improvizaciji i ubacujem detalje za koje mislim da bi mogli biti zanimljivi, poglavito meni za crtanje. Tako strip počinje u formi trailera za film u kojem Pavelića glumi Mitch Buchannon, koji je zapravo lik iz serije Spasilačka služba, a njegova oponenta Cvilidretu glumi Leonardo DiCaprio. Nakon nekoliko tabli vidimo da je zapravo riječ o stripu “Zgode i nezgode Ante Pavelića” koji djed čita djeci u nekoj gostionici derutnog interijera i sumnjivih higijenskih uvjeta. To je, dakle, samo uvod u strip – strip unutar stripa, po montipajtonovskom sistemu – “And now for something completely different” i priča ode u drugom pravcu. Htio sam da djed čita djeci nešto blesavo pa sam došao do tog naslova. Na kraju sam zaključio da bi to bio dobar naslov za album, intrigantan i provokativan. Zapravo, radnja uopće nema veze s Antom Pavelićem, što bismo rekli – samo običan marketinški trik. To ne znači da u daljnjem tijeku radnje ne dolazi do brojnih iznenađenja i preokreta”, otrkio je Mataković tajnu budućeg stripa za Večernji list.



Odlučio napraviti cjelovečernji strip

Kaže kako je od Ministarstva kulture tražio najnižu potporu ne vjerujući da će nejgov projekt uopće proći.

“Dugo imam potrebu napraviti cjelovečernji strip. Svi moji dosadašnji albumi samo su kompilacije već objavljenih i naručenih stripova, uglavnom od jedne table. Najdulji stripovi, njih nekoliko, napravljeni su na samo deset tabli. Onda sam, mislim lani, počeo ozbiljnije raditi na konstrukciji priče i bilježio na papir natuknice bez redoslijeda, bio je to živi krkljanac u kojem sam se jedva snalazio. Da ne duljim, iskoristio sam godišnji odmor i u desetak dana napisao scenarij, razrađen po tablama, njih oko 150, iako mi je prvotna namjera bila napraviti standardnih pedesetak. U međuvremenu sam doznao da postoje te potpore i da prolazi i strip pa sam ga prijavio i eto”, kazao je Mataković.