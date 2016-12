KUJUNDŽIĆ O STANJU U ZDRAVSTVU: ‘Dugove će platiti građani, nema tko drugi. I dalje će rasti… nemamo čarobni štapić’

Milan Kujundžić, ministar zdravlja, kaže kako će dug bolnica koji se svakodnevno gomila morati platiti građani. Ravnatelji bolnica, tvrdi, za njega neće odgovarati, a rješenje tek treba iznaći i ne postoji čarobni štapić.

Sve bolnice mjesečno u Hrvatskoj zaduže se za 55 milijuna kuna, a unutrag godinu dana napravljeno je oko 700 milijuna kuna duga. Izjavio je to u Dnevniku Nove TV ministar zdravlja Milan Kujundžić ujedno dodajući kako će dugove bolnice plaćati građani “jer nema tko drugi”.

Na pitanje tko će odgovarati za gomilanje dugova i hoće li to biti ravnatelji Kujundžić je odgovor pomalo izbjegao: “Neće ravnatelji odgovarati, zapravo, moramo imati u vidu da mi izdvajamo za zdravstvo osjetno manje od bilo koje zemlje Europske unije. Duplo manje od Slovenije.” Pritom je priznao da se neracionalno funkcionira.

Rješenje vidi u spajanju djelatnosti bolnica čime bi se trebala poboljšati i kvaliteta, odnosno pacijenti bi tako trebali dobiti liječnika koji ima više iskustva i bolju organizaciju na jednom mjestu.



Kujundžić kaže kako će dug i ove godine rasti. “Ušparati se može u sustavu, pet do sedam posto ali postoji drugi problem, što zdravstvo poskupi godišnje u svijetu pet do sedam posto. Dakle mi moramo doći još do potrebitih milijardu i pol, mi moramo potražiti način”, kazao je dodajući kako nema čarobni štapić, ali da se rješenje mora iznaći.