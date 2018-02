KUJUNDŽIĆ O ORTOPEDU IZ PAKLA: ‘I ja sam reagirao dok sam bio ravnatelj, ne sjećam se detalja. Navodno su i moji prethodnici imali probleme’

‘Naravno da sam reagirao. Ne znam sve detalje, ali incidenti sigurno nisu bili preveliki. To se događalo prije 10-15 godina. Navodno su i moji prethodnici imali neke probleme, ali oni nisu bili ove veličine.’

Ministar zdravstva Milan Kujundžić do sredine tjedna očekuje nalaz inspekcije koju je poslao u KB Dobrava nakon što je u javnost procurila priča o vulgarnom ponašanju ortopeda.

Što su utvrdili zasad ne zna, on je, tvrdi, u vrijeme dok je bio ravnatelj u bolnici reagirao na ponašanje svog kolege. Međutim ne sjeća se na koji način. “Naravno da sam reagirao. Ne može se nešto u bolnici događati a da ravnatelj ne reagira. Prvo reagiraju šefovi zavoda i klinika. Zatim reagira uprava bolnice koja imenuje povjerenstva pa se donose sankcije sukladne Zakonu o radu. Ne znam sve detalje, ali incidenti sigurno nisu bili preveliki. To se događalo prije 10-15 godina. Navodno su i moji prethodnici imali neke probleme, ali oni nisu bili ove veličine.”, iznosi Kujundžić dodajući kako je on sve napravio po proceduri i da je sankcija sigurno bilo, no detalja se opet ne sjeća.



Na pitanje novinarke Nove TV je li ponašanje liječnika i njegov propust budući da je osam godina bio ravnatelj te bolnice odgovara: “Propusta nema ako se postupi sukladno zakona. Ne možete raditi drugačije. Očito je da tadašnji incidenti nisu zahtijevali drugačije mjere. One su bile primjerene onome što je tada bilo utvrđeno.”.

U intervjuu za Novu TV ministar je odgovarao i na pitanja o fondu za skupe lijekove. Prije svega na ono koliko je konkretno država dosad izdvojila za skupe lijekove.

“Država će uplatiti čim dođe do potrebe, odnosno kad povjerenstvo indicira da to treba nekom djetetu ili pacijentu. Država će naći rješenje, kao što je to svaki put u posljednjih godinu dana učinila”, kazao je kujundžić te dodao: “Ovim je poslana poruka da tražimo što više potencijalnih rješenja. Ne vidimo mi čarobni štapić. Neće jedan račun riješiti problem.”