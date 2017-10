KUJUNDŽIĆ KOMENTIRAO PETICIJU VIGILAREA: ‘Život počinje začećem i treba ga zaštititi, ali kako ga zaštititi?’

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u subotu, komentirajući zahtjev građanske inicijative “ProLife.hr” i Zaklade Vigilare za zabranom pobačaja, kako treba respektirati potpise više od 160.000 građana te dodao kako život počinje začećem i treba ga zaštiti, ali kakav će biti zakon – treba prepustiti dionicima koji će sudjelovati u njegovoj izradi.

“ProLife.hr” i Vigilare u petak su predale Hrvatskom saboru više od 168.000 potpisa na peticiju za zakonsku zaštitu nerođenog života, a u povodu donošenja novog Zakona o pobačaju, čija je izrada u nadležnosti Ministarstva zdravstva.

“Mislim da svakog pojedinca treba respektirati a poglavito potpise 160.000 ljudi. Hrvatska je demokratska zemlja i međusobno se trebamo razumijevati i uvažavati i svi zajedno ustrajati na zaštiti života, a kako će zakon biti napisan pustimo svim dionicima da o tome kažu svoje”, rekao je Kujundžić koji je prisustvovao obilježavanju Europskog dana oživljavanja srca na zagrebačkom Cvjetnom trgu.

“Život počinje sa začećem i treba ga zaštiti, međutim, kako ga zaštiti, koji su najbolji oblici – to je uistinu otvoreno pitanje”, dodao je.



PROLAJFER BATARELO: ‘I silovane žene trebaju roditi, zašto bi to dijete trebalo ispaštati?’

Upitan vjeruje li da će Sabor, kako je najavila Vlada, do kraja godine ratificirati Istanbulsku konvenciju te promovira li ona rodnu ideologiju kako to neki u Hrvatskoj tvrde, Kujundžić je rekao da nije upoznat s detaljima, a po onom što je vidio – ona dijelom promovira rodnu ideologiju, no da treba o svemu razgovarati.

Kujundžić je novinarima rekao i kako je KBC Zagreb, nakon slučaja ovrhe od 700 kuna za neplaćenih 25 kuna participacije, prestao slati ovrhe te dodao kako je to sada predmet istražnih radnji inspekcije Ministarstva zdravstva koja je upućena u tu ustanovu i pravosudnog sustava koji istražuje konkretni slučaj i je li sve bilo u skladu sa zakonom.

Potvrdio je i kako će se u ponedjeljak u Ministarstvu zdravstva prvi put sastati radna skupina za izradu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

“Svi dionici, a to je 59 članova radne skupine, započet će raspravu i osvjetljavati sa svih aspekata. Zakon bi trebao biti gotov do kraja godine. Cilj je popraviti postojeći zakon a, među ostalim, cilj je urediti sustav koncesija”, rekao je Kujundžić.

Komentirao je i u ugradnju stenta zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, koji je odmah drugi dan nakon zahvata bio na poslu.

“Invazivna kardiologija je toliko napredovala da uistinu ‘stentiranje’ uvjetno rečeno vraća pacijente isti tren u normalan život, međutim, Milan Bandić je uistinu u tom smislu ekstrem. Morao bi malo više paziti i čuvati sebe. I bolje bi bilo da malo manje radi zbog svog zdravlja”, kazao je ministar zdravstva.