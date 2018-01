KOSOVO TRAŽI IZRUČENJE: Na Cipru uhićen Izraelac osumnjičen za trgovinu organima na Kosovu

Izraelac optužen da je upleten u trgovinu ljudskim organima na Kosovu uhićen je na Cipru a kosovske vlasti su zatražile njegovo izručenje, priopćila je kosovska policija.

Izraelac Moshe Harel optužen je da je tražio ljude kojima je potrebna transplantacija bubrega a da je donatore iz Turske i bivšeg SSSR-a dovodio na Kosovu obećavajući im isplate do 12.000 eura. Primatelji organa, uglavnom Izraelci, plaćali su od 80.000 do 100.000 eura, no neki donatori nikada nisu dobili novac.

Harel već uhićen 2012.

“Na temelju međunarodnog uhidbenog naloga osumnjičeni M.H. uhićen je prije nekoliko dana na Cipru. On je tražen od 2010.”, rekao je agenciji Reuters glasnogovornik kosovske policije Baki Kelani. I Rusija je izdala međunarodni uhidbeni nalog za Harela. Ciparske vlasti još nisu komentirale slučaj. Harel je 2012. uhićen u Izraelu u paralelnoj istrazi no nije izručen Kosovu koje nema diplomatske odnose s Izraelom.

Skandal oko trgovine organa izbio je 2008. kada je u prištinskoj zračnoj luci zaustavljen Turčin koji je očito bio u bolovima jer mu je odstranjen bubreg. Trgovina organima obavljala se u klinici Medicus na periferiji Prištine. Ravnatelj klinike, urolog Lutfi Dervishi, osuđen je na osam godina zatvora zbog organiziranog kriminala i trgovine ljudima, a njegov sin Arban 2013.na sedam godina, no obojica su bila u bijegu i još nisu odslužili kazne. Kosovski sud je 2016. naložio ponavljanje procesa liječnicima i dužnosnicima osuđenim za upletenost u slučaj i to suđenje još traje. Svi niječu kršenje zakona.

Policija je rekla da je Lufti Dervishi ponovno uhićen prošle godine i među onima je protiv kojih se ponovno vodi proces. Njegov sin i još jedan osumnjičeni, turski liječnik Yusuf Sonmez, još nisu uhićeni.