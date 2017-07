KERUM POKREĆE NOVI BIZNIS, PARTNER MU JE GENERAL ČERMAK: ‘Trebali smo otvoriti 1.7., ali sam puno vremena izgubio na izbore’

Biznismen, bivši gradonačelnik i kandidat za gradonačenika Splita na posljednjim lokalnim izborima, gradski vijećnik, predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS)… Željko Kerum najavio je izgradnju ‘najveće benzinske pumpe na ovim prostorima’ koju će gorivom opskrbljivati general Čermak.

Nakon što je prije nekoliko godina, zbog neplaćenih kredita, blokiran račun velike tvrtke ‘Kerum’, čime je prestajao postojati maloprodajni lanac ‘Kerum’ trgovina, činilo se kako je to kraj poznatog Splićanina. No, Željko Kerum posljednjih godina dokazuje da je carstvo moguće ponovno izgraditi.

U Rogoznici je otvorio hotel “Perla” i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, nekadašnju vjenčaonicu na Mažuranićevom šetalištu u Splitu pretvorio je u hotel, a sada je na red došla izgradnja benzinske crpke uz koju Kerum planira izgraditi i motel.

Parcela od 10.000 kvadrata

Kako piše Slobodna Dalmacija, Kerum gradi benzinsku postaju na parceli od 10 tisuća kvadrata uz brzu cestu u Kaštel Štafiliću, pokraj trgovine Kerum koju je otvorio, a zatim i zatvorio u predstečajnoj nagodbi istoimene tvrtke.

Kerum će biti prvi koji će dobiti franšizu tvrtke generala Ivana Čermaka, vlasnika Croduxa, .

‘Trebali smo otvoriti 1. srpnja, ali sam puno vremena izgubio na izbore u Splitu i zbog toga to nismo uspjeli dovršiti. Zato mislim da ćemo biti gotovi do 1. rujna. Gradimo objekt u kojem će biti prodavaonica i logistika. Rezervoari za gorivo su iskopani i završeni. Treba dovršiti strojarski dio i spojiti instalacije. U susjednoj zgradi ćemo otvoriti motel s deset soba. Imat ćemo i praonicu vozila, kamiona i autobusa, te servis automobila. To će s logistikom biti najveća pumpa na ovom području. Crodux će nam biti dobavljač nafte i dat će nam franšizu ‘, kazao je Željko Kerum te dodao da vrijednost investicije, bez zemljišta, iznosi milijun eura.

Iako nije formalni vlasnik, benzinsku crpku gradi preko tvrtke ‘Moj market’ koja pak je vlasnik i tvrtke ‘Lora produkt’, u čijem je portfelju vrijedno zemljište bivšeg Kerumova prodajnog centra u Lori na kojemu se planira izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa, za koji već postoji pravomoćna građevinska dozvola. Nakon problema s Hypo bankom sve njegove uspješne tvrtke formalno vode njegovi suradnici i članovi uže i šire obitelji.

Čermak oduševljen projektom

General Ivan Čermak, vlasnik lanca benzinskih crpki ‘Crodux’, kazao je kako se se radi o velikom i lijepom projektu.

‘Moji inženjeri su bili tamo i rekli su mi da je to ogroman zahvat i da je na dobroj lokaciji za benzinsku stanicu. Želimo da naš prijatelj to što prije sagradi i da uspije u tomu. Normalno da ćemo mu prodavati naše gorivo koje je najkvalitetnije i da ćemo mu dati franšizu koju još nitko nije dobio, već će on biti prvi’, kazao je general.