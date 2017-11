KEK OSTAJE NA KLUPI: ‘Nisam da ne kažem što pa da sad pobjegnem u Sloveniju! Moje srce kuca za Rijeku’

Matjaž Kek neće napustiti klupu hrvatskog prvaka koji je u i više nego primjetnoj krizi. Potvrdio je to sam Rijekin trener nakon što mu je momčad upisali četvrti uzastopni ligaški poraz, ovaj put u Kranjčevićevoj od Lokomotive koje je bila bolja rezultatom 1-0.

“Lokomotiva je zabila, mi nismo. I moram im čestitati, za nas je dobro da stiže reprezentativna stanka. Sve smo pokušali, u drugom dijelu stvarali pritisak, a sad nas čeka i bitna Kup utakmica. Opet smo primili naivan gol kroz srce igre, dok situaciju kod moguće ruke domaćih igrača neču komentirati. Ne dok ne vidim snimku”, riječi su Keka koje prenosi nogometni portal Goal.

Trener branitelja naslova potom dodaje:

LOKOSI PRODUBILI KRIZU PRVAKA: Potučena Rijeka će se žaliti na nedosuđeni penal, Kek iznenadio sve u Kranjčevićevoj



“Mi skoro sve golove primamo naivno, iz prekida ili kroz sredinu terena. To je malo deprimirajuće. Puno pričamo, pripremamo utakmice, usmjeravamo igrače, a onda primamo golove na takav način. Imali smo neki pritisak u nastavku, ali to je sve bilo neizrađeno. Bili smo prespori s loptom, a i teren je bio težak. No, kako nama, tako i njima, na to se nećemo izvlačiti.”

Jasno, upitan je Kek ima li i sam motiva nastaviti raditi u ovom okruženju. Njegov odgovor bio je i više nego jasan:

“Dođite na naše treninge i uvjerite se u to. I dalje imam veliki motiv, veliku želju za radom u klubu. Što god se dogodilo, ja ću i dalje ostati blizu kluba ili raditi u klubu. Ali, ne razmišljam o odlasku. Razne špekulacije su poremetile mnogo toga, puno je stvari izvučeno iz konteksta. I nije sve bilo korektno prema meni. No, to je život trenera, ali kada netko ima sumnje u moje motive – to me vrijeđa. Mi ćemo u razgovoru s čelnicima kluba tražiti rješenje, klub je najbitniji. Mislim da sam imao udio u tome kako je rasla Rijeka, kakav bi bio karakter da sada pobjegnem? Pokušat ćemo se izvući, puno me se proziva, ali moje srce i dalje kuca za Rijeku. U to nemojte sumnjati.”

Pogledaj fotogaleriju

“Puno pričamo s igračima, sada mi je i malo lakše jer je predsjednik Miškovića stalno s nama. Nitko od nas ne smije bježati od odgovornosti, ja prvi. Nisam po karakteru da ne kažem što pa da sada pobjegnem u Sloveniju. To bi bilo najlakše. Već sam odlučio s obitelji, ja ću i dalje živjeti u Opatiji. Evo, neka to svi znaju. Ali, nisko se osjećam kada mi se podmeće. Molim vas, u moje motive i želju nemojte sumnjati.”

“Bilo bi prepotentno u ovoj situaciji pričati o borbi za naslov prvaka. Mi se moramo srediti, napraviti sve kako bi Rijeka opet bila na kakvu smo navikli. Ma da su se igrači vukli po terenu rekao bih puno toga, ali mi stvarno želimo. I baš zato mi je još teže pronaći rješenje, ali najbitniji je klub. Rijeka je postojala prije Keka, za vrijeme Keka, trajat će i poslije Keka. Ali, svi trebamo sve karte baciti na stol, svatko treba biti otvoren i reći sve što misli. Samo tako možemo naprijed”, zaključio je Kek.