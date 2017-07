KAKAV VRHUNAC TOPLINSKOG VALA! Čitava Hrvatska se pržila, no jedan slavonski grad je apsolutni rekorder

DHMZ je izdao upozorenje za vrlo veliku opasnost od toplinskih valova – službene temperature u Hrvatskoj gotovo svugdje su prešle 30 stupnjeva, a na smrtonosnim toplinskim otocima sigurno je bilo i više od 50.

Od gradova u Hrvatskoj, jedino su metereološke postaje u Zadru i Hvaru danas u 16 sati izmjerile manje od 30 stupnjeva Celzijevih i to jedva – 29,7 i 29,8), a rekorder je Slavonski Brod s 36,9 stupnjeva Celzijevih – i to izmjerenih u hladu, što znači da je na toplinskim otocima u centrima gradovima vjerojatno bilo i više od 50.

Razlike i do 20 stupnjeva

Razlike “službene” temperature i one realne, primjerice na asfaltu u središtu grada, mogu biti i 20 stupnjeva.

Primjerice, prvo sustavno mjerenje toplinskih otoka splitskih znanstvenika otprije dvije godine pokazalo je da u 9:42 dijelovi škvera i Sjeverne luke dosežu i 50 stupnjeva.

“Može se onda pretpostaviti da temperature oko 16 sati, kad dosežu svoj dnevni maksimum, škver i Sjevernu luku “roštiljaju” i na više od 60 stupnjeva” komentirao je voditelj istraživanja Nenad Leder.

Ni sutra neće biti bolje

Zbog velikih vrućina, DHMZ izdao je narančasto upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje, a ništa bolje neće biti niti u utorak. Ne ignorirajte upozorenja te izbjegavajte izlaziti tijekom velikih vrućina. Pijte puno rashlađenih napitaka i vode te izbjegavajte alkohol i kofein.

I sutra će biti pretežno sunčano veći dio dana. Na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno s pljuskovima, koji su prema kraju dana uz naoblačenje mogući posvuda u unutrašnjosti zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 16 do 22, na Jadranu od 22 do 25, a najviša dnevna većinom od 31 do 36 °C.