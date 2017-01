KAKAV PAR: Legendarni Chuck Norris u zagrljaju srpske starlete

Happy 22.birthday,Tv Pink! 🎉🍾🎂 Ova haljina je moja nova kreacija i deo moje nove kolekcije 👗 nadam se da vam se svidja 😊 Uskoro u prodaji 😉 follow 👉 @natasasavijafashion Make up by: @radosrados 💅 #birthday #tvpink #natasasavija #natasasavijacollection #natasasavijafashion #DressByNatasaSavija #gatsby

A photo posted by 🔱 Nataša Šavija 🔱 (@natasa.savija) on Sep 29, 2016 at 5:44pm PDT