KAD SJEDNICA GRADSKE ČETVRTI POĐE PO ZLU: Vijećnica izgubila kontrolu: ‘Odj*bi, jesi me čuo? Ne snimaj me, jel ti jasno?!’

Prava drama odvijala se večeras na sjednici vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb na kojoj je izbila oštra svađa praćena verbalnim ispadima jedne vijećnice kojoj je zasmetalo to što je zastupnik Živog zida snimao sjednicu.

Vijećnik Živog zida htio je prenostiti sjednicu uživo, no ostatak vIjećnika to nije dopuštao. Najprije je do njega došao zaštitar koji ga je tražio da prestane snimati te mu zaprijetio policijom. Na to mu je vijećnik Živog zida kazao kako nema ništa protiv da dođe policija. Kad se zaštitar povukao jedna vijećnica je potpuno izgubila kontrolu.

‘Odj*bi, jesi me čuo? Ne snimaj me, jel ti jasno?!’, vikala je vijećnica članu Živog zida koji je snimao sjednicu te je fizički nasrnula na njega pokušavajući mu preoteti mobitel.

Kako tvrdi Ivan Vilibor Sinčić, radi se o Janji Mitić iz redova Stranke rada solidarnosti Milana Bandića.



‘Vijećnica je napala vijećnika Živog zida jer je htio uživo prenositi sjednicu. Očekuje se dolazak policije. To je njihova transparentnost i vjerodostojnost. Zašto nama ne smeta snimanje? Neslužbeno doznajemo da je vijećnica koja je napala gospodina Damjana Vucelića, Janja Mitić iz redova stranke Milana Bandića, Stranke rada i slodarnosti’ napisao je uz objavu videa na Facebooku član stranke Živi zid, Ivan Vilibor Sinčić.