IZETBEGOVIĆ I DALJE PROTIV: ‘Hrvatska ne smije graditi Pelješki most prije nego što se definira pomorska granica’

Bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović potvrdio je kako drži da Hrvatska ne smije graditi Pelješki most prije nego što se definira pomorska granica između dvije zemlje i BiH osigura pravo nesmetanog pristupa otvorenome moru ustrajući na najnovijem bošnjačkom osporavanje ključnog hrvatskog projekta povezivanja teritorija.

“Ne sporimo pravo Hrvatskoj da povezuje svoje teritorije ali se ni BiH ne smije osporiti pravo da ima pristup otvorenom moru”, kazao je Izetbegović u intervjuu kojega je u nedjelju objavioi portal Faktor.ba.

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BiH PROTIV PELJEŠKOG MOSTA: ‘Hrvatskoj bi bilo bolje da gradi tunel ispod Neuma’

Izetbegović tvrdi kako je riječ o jasnim stajalštima BiH još od 2007. s kojima je upoznat i hrvatski državni vrh.



“Potrebno se vratiti na prvi korak, utvrditi gdje je točno granica na moru između BiH i Hrvatske, odrediti trasu i širinu plovnog koridora do međunarodnih voda. Nakon toga se trebaju utvrditi konačne tehničke karakteristike samog mosta i gdje bi se taj most, ako ga uopće bude, točno nalazio. To je stav BiH utvrđen još 2007., koji se nakon toga nije mijenjao”, kazao je Izetbegović.

Bez ozbira na prijepore oko ovog projekat Izetbegović je istaknuo kako su odnosi BiH i Hrvatske dobri no dodao je i kako ima puno neriješenih pitanja kojima bi ser valjalo pozabaviti.

BiH POLITIČARI ŽALE SE EUROPSKOJ UNIJI: ‘Pelješki most ne smije biti izgrađen, on odsijeca Bosnu i Hercegovinu od međunarodnih voda’

Podsjetio je na činjenicu da sporazum o korištenju luke Ploče za potrebe BiH nikada nije raificiran a dodao je i kako se u Hrvatskoj “povlače neki potezi ili daju izjave koje nisu u duhu… proklamiranih dobrosusjedskih odnosa ili se naprosto ignoriraju desetljećima stari zahtjevi Bosne i Hercegovine”.

“Troši se voda iz Buškog jezera za pokretanje hidroelektrane u Hrvatskoj bez naknade, stotine veoma vrijednih objekata na jadranskoj obali i diljem Hrvatske nikada nisu vraćeni Bosni i Hercegovini, prave se planovi o preusmjeravanju golemih količina vode koja natapa Popovo polje nekim tunelom direktno u Dubrovnik a da se o tome ne obavijesti država BiH, nego samo entitet Republika Srpska. Pokušavamo da otvoreno razgovaramo, ali hrvatska strana vješto izbjegava konkretne odgovore, kao i formiranje i aktivan angažman u međudržavnim komisijama”, ustvrdio je Izetbegović.