ISPOVIJEST SUPRUGE NASILNOG ŽUPANA: ‘On me držao, ljubavnica me tukla… u strahu za život živim u sobi na katu’

U javnost i dalje curi detalji o nasilnom odnosu požeško-slavonskog župana i njegove supruge. Iako je on kategorički odbio optužbe po kojima je tukao suprugu, ona je medijima ispričala kako je fizičko nasilje počelo prije dvije godine i to sve zbog njegove dvostruko mlađe ljubavnice.

Mare Tomašević posljednja je dva dana u središtu zanimanja medija i javnosti. Nakon što je Net.hr prvi objavio vijest da je požeško-slavonski župan Alojz Tomašević (HDZ) priveden u utorak ujutro u požešku policiju zbog obiteljskog nasilja, na površinu izlazi sve više detalja o njegovom fizičkom zlostavljanju supruge.

Tomašević je medijima ispričala kako je suprug fizički zlostavlja posljednje dvije godine te kako je to bila javna tajna u Požegi, a o svemu je pisala i premijeru Plenkoviću, koji je jučer potvrdio da je primio njezine mailove, ali kako zbog “pogreške koja se potkrala” nije ništa odgovorio.

Supruga HDZ-ovog župana tvrdi da su problemi počeli prije dvije godine kad je saznala da suprug ima ljubavnicu.

Zbog straha od supruga živi u spavaćoj sobi na katu

“Govorio mi je da sam luda, da to nije istina, a i od ljubavnice sam dobivala poruke uvredljivog sadržaja. Pisala mi je da sam stara, smežurana baba i da me je zato i ostavio”, ispričala je Tomašićeva supruga na Prekršajnom sudu, piše 24 sata.

Nakon što mu je rekla da će pokrenuti brakorazvodnu parnicu i tražiti podjelu imovine, Tomašević joj je rekao kako ona neće dobiti ništa.

“Budeš li sa mnom dijelila imovinu nećeš dobiti ništa. Dobit ćeš k****. ja mogu kako hoću”, navela je suprugove riječi.

Dodala je i da zbog straha od nasilnog supruga živi u spavaćoj sobi na katu kuće.

“Gušio me, šamarao, prijetio da će me ubiti. Činio je to bez obzira jesu li sin i snaha, koji žive s nama, u kući ili ne. Jednom prigodom sin mi je rekao da odem u sobu, da se maknem od oca kako otac ne bi napravio neko zlo. Snaha i sin nisu reagirali jer su ovisni o mojem suprugu”, ispričala je.

Tukla ju je i suprugova ljubavnica

Suprug ju je tukao neovisno o tome je li bio pod utjecajem alkohola ili trijezan, a tvrdi da je to jednom učinila i njegova ljubavnica, udarivši je u glavu i grebavši dok ju je suprug držao.

“Jednom prigodom mi je razbio nos. Krvarenje nisam mogla zaustaviti cijelu noć”.

“Zatekla sam ih u automobilu pred njezinom kućom”, rekla je.

Incident u ponedjeljak navečer je počeo kad je suprug došao kući te kad je ona čula dio njegovog telefonskog razgovora u kojem ljubavnici govori: Laku noć, ljubavi”, na što ga je ona pitala je li to zove “kuju”.

Iživciralo ga njezino pitanje

Nakon toga je nasrnuo na nju.

“Ošamario me, a zatim gurno na radijator. Pobjegla sam na kat, a on je trčao za mnom i vikao da će me ubiti. Prije je znao govoriti da će se izvući na PTSP ako ga prijavim za pokušaj ubojstva”, rekla je dodavši da joj je rekao da “je** i nju i policiju kad mu je rekla da će ga prijaviti. Policiji je u ponedjeljak rekla da se boji za život jer joj suprug posjeduje dvije lovačke puške i dva pištolja koje drži pod ključem u sefu. Njezin suprug sudu je rekao da fizičkog nasilja nije bilo, a da su se povremeno svađali, što smatra normalnim za svaki brak. Dodao je kako nema ljubavnicu, a da je njegova supruga ljubomorna kad ga u novinama ili na portalima vidi u društvu žena, a da se on kao dužnosnik mora susretati s ljudima. Za spornu večer kaže da je supruga počela s izljevima ljubomore kad je došao kući i sjeo večerati. Optužila ga je, kaže, za bračnu nevjeru, prenosi 24 sata.

Taj portal i neslužbeno saznaje da je Tomaševićeva supruga prvi zahtjev za razvod braka povukla nakon što joj je suprug prepisao polovicu kuće.

Tomašević je dobio zabranu prilaska supruzi na udaljenost manju od pet metara.