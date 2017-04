I NAŠE REDOVNICE NASTUPAJU: Ana Rucner obradila pjesmu iz popularnog filma uz pomoć sestara milosrdnica

Jedinstveni oblici stabala divljih maslina, isprepleteni s kamenom, mogli bi se usporediti s nekim od svjetskih čuda, a sklad Aninog čela i prekrasnih glasova časnih sestara Milosrdnica savršeno se uklopio uz prigušen šum mora u daljini. Snimanje spota su podržali grad Novalja i Turistička zajednica grada Novalje.

U okrilju tisućljetnih maslina, u prekrasnim Vrtovima lunskih maslina na otoku Pagu, Ana Rucner je snimila ovih dana novi spot. Zasvirala je pod drevnom maslinom starom 2000 godina, a uz nju je zapjevao zbor časnih sestara milosrdnica sv.Vinka Paulskog iz Zagreba. Prekrasna prirodna kulisa vjerno je dočarala emocije i strast u obradi pjesme I will follow him iz filma Redovnice nastupaju.

„Prošle godine svirala sam ovdje na otvorenju amfiteatra i mjesto me očaralo, osobito drevna maslina stara oko 2000 godina, još iz Isusovog doba. Kontaktirala sam časne sestre milosrdnice na čelu s časnom Elizabetom Ivankom Peršić i poželjela s njima izvesti temu iz meni omiljenog filma Redovnice nastupaju. Ovu pjesmu premijerno smo izvele na mom nedavnom obljetničkom koncertu u zagrebačkom HNK. Publika je bila toliko oduševljena da sam poželjela snimiti s časnama i spot, koji bi prikazao svu ljepotu maslinika. Obratila sam se gradonačelniku Novalje, g. Anti Dabi i ponudila suradnju. Tako se sve spojilo – vjera i bezuvjetna ljubav, časne i pjesma posvećena Isusu te Vrtovi lunskih maslina kao posebno, gotovo sveto mjesto. Pjesma I will follow him u meni uvijek budi emocije, jer mi je vjera jako važna, u njoj pronalazim svoj mir i utjehu u teškim trenucima“, istaknula je Ana.



Lunjski maslinici prostiru se na oko 24 hektara i dom su za čak 80.000 maslina, koje se smatraju najstarijima na svijetu. Naime, više od tisuću stabala starije je od 1000 godina što je prava rijetkost. Dokazano je da svaka lunjska maslina ima svoj jedinstveni DNK, odnosno da u masliniku ne postoje dvije genetski identične biljke, što mjesto Lun čini čuvarem najvećeg genetskog bogatstva maslina kod nas.

Direktorica Turističke zajednice grada Novalje Marina Šćiran Rizner naglasila je da joj je jako drago da je Ana odabrala baš Vrtove lunskih maslina kao jedinstveno mjesto za scenografiju svog novog spota. Vjeruje da će upravo Ana, kao svojevrsna ambasadorica Hrvatske i njezinih prirodnih ljepota, na najljepši mogući način promovirati ljepote maslinika na svojim nastupima diljem svijeta.

Autorica spota je Ana Rucner, redatelj spota je Darko Drinovac, za make up je zaslužna Mihaela Dodić, a za frizuru Frizerski studio N-dizajn. Produkciju potpisuju Ana Rucner i Nikola Mujdžić Reščić, a izvršnu produkciju Mihaela Reščić.