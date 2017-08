HRVATSKE POMORCE IZDALI FIRMA, ALI I DRŽAVA: Proveli su proljeće u angolskom zatvoru – ovo je njihova ispovijest

Hrvatski pomorci nedužni su proveli čitavo proljeće u angolskom zatvoru. Za sve krive svoju tvrtku koja ih je izdala, ali i Hrvatsku. ‘Shvatili smo da smo prepušteni sami sebi, a svi ostali su imali potporu svojih država.’

“Izvukli smo se poprilično iznenadno, kao što smo bezveze i dospjeli u zatvor. A biti zatvoren u Angoli, ne znam kako bih vam to opisao, to je nešto zastrašujuće“, opisuje riječki pomorac V.M., prvi časnik palube koji je donedavno bio angažiran u stranoj brodarskoj kompaniji, na opskrbnom naftaškom off-shore brodu „Sutton Tide” te opisuje kako je (zamalo) postao žrtva tamošnje policije i kompanije za koju je radio a Hrvatska je sve šutke gledala.

“Ukratko, tamošnja policija u luci Soyo optužila nas je da smo ilegalno preprodali 104 kubika brodskog goriva iako toga goriva nije niti bilo. Onda to nisu ni mogli dokazati, no činilo se da im dokazi i nisu najvažniji” priča časnik. Kako je postalo jasnije u vrijeme puštanja posade, nakon što su čitavo proljeća u proveli u pritvoru, angolskoj policiji trebali su forsirani krivci radi jačanja autoriteta. Kompanija je navodno pristala na ucjenu, da bi izbjegla policijsku osvetu na drugim njezinim brodovima koji rade i u Angoli, zemlji s velikim zalihama nafte. Zavjerenici su našli sebi i pomagače, lažne svjedoke među članovima posade. Na sreću, činjenice su bile toliko nepobitne da im to nije bilo dovoljno.

Prepušteni sami sebi

No najveći problem za dvojicu hrvatskih pomoraca na brodu nisu predstavljali policajci niti poslodavci.



“Shvatili smo da smo prepušteni sami sebi, i to samo nas dvojica, a ostatak posade imao je potporu svojih država. Filipinci, Ukrajinci, Rusi, njima su dolazili njihovi ljudi u Soyo, avionom i autom, i pružali im besplatnu državnu pomoć. A za nas je Hrvatska samo uputila diplomatsku notu, jer tamo nemamo svoje predstavništvo, i na tome je ostalo. Za to vrijeme je tekao apsurdni pravosudni postupak na našu štetu, s raznoraznim proceduralnim propustima o kojima mi, naravno, nismo mogli ništa znati. U početku uglavnom nismo imali pojma što nam se dešava”, nastavlja V.M.

Spasila ih slučajnost

Na sreću dvojice pritvorenika iz Hrvatske, upomoć im je priskočio Ante Čipčić, također Hrvat, ali i agent naftaških kompanija koji već dugo živi u Angoli. Čim se angažirao kao prevoditelj i pomagač na sudu, postalo je malo lakše, i proces je skrenuo u mirnije vode.

No kompanija se u međuvremenu sasvim pasivizirala. Hrvatski pomorci shvatili da tvrtki zapravo ne odgovara ni da budu oslobođeni niti da ih se osudi na zatvor. Ako ih sud oslobodi, mogla je očekivati tužbe vlastitih radika, a zatvorske presude ipak bi naštetile reputaciji same kompanije u međunarodnom pomorsko-trgovačkom kontekstu.

Zaključak koji iznosi V.M. za Deutsche Welle nameće se bez dvojbe: „Ako netko želi negdje žrtvovati pomorce za ovakav ili sličan cilj, logično je da će birati one nezaštićene. Mi se ne možemo nadati da će se afričke države poput Angole ubrzo srediti u pravnom i sigurnosnom pogledu, možemo zahtijevati samo da se sredi naša, Hrvatska“.

Sve češće se zatvaraju Hrvati

Broj slučajeva kriminaliziranja hrvatskih pomoraca u svijetu raste, a RH kao država ne poduzima ništa. Sindikat pomoraca Hrvatske o tome govori puno i često, premda se u javnosti čuje malo o ukupnom problemu. Naravno, i među pomorcima ima kriminalaca, no praksa ukazuje na prečeste optužbe koje pogađaju nevine članove posade.

Najnoviji primjer s privođenjem dvojice hrvatskih pomoraca u španjolskoj luci Cadiz dobro ilustrira čitav sindrom: bili su na talijanskom tegljaču koji je po jasnom nalogu iz svoje kompanije vukao teretni brod bez posade, a zatim je policija pretresla teretnjak i našla šest kontejnera s krijumčarenim cigaretama.

DVA HRVATSKA POMORCA UHIĆENA POD BIZARNIM OPTUŽBAMA: Krijumčarili cigarete u vrijednosti 12 milijuna eura?

Još se u hrvatskoj javnosti pamti i slučaj kapetana Krista Laptala koji se u Grčkoj 2008. jedva izvukao od dugogodišnje zatvorske kazne. Bio je optužen za šverc 52 kilograma kokaina, a u pritvoru je proveo 16 mjeseci, i to pod zaštitom odvjetnika, no i tad je uočen manjak državne pomoći.

PREMINUO KAPETAN KRISTO LAPTALO: Izgubio borbu s teškom bolešću

‘Da vidite kakve lobije imaju Poljaci’

Drugi hrvatski pomorac sa Sutton Tidea, zapovjednik D.J. iz Rijeke, smatra da nema mjesta za daljnju nedoumicu, već treba čim prije djelovati po sasvim izvjesnom kursu.

„Hrvatska ima odlične pomorce i pomorske škole te fakultete, ima blistavu tradiciju i neke svoje značajne brodarske kompanije. Ali, naša se državna politika postavlja kao da to nije neka vrijednost, jer hrvatske pomorce nitko ne reprezentira u svijetu osim njih samih. Da vidite kakve pomorske lobije imaju npr. Poljaci, znali biste o čemu govorim. I kad bi se barem organizirala neka zaštita za kriminalizirane hrvatske pomorce, to bi već bilo nešto. No, ovako, bojim se da već pomalo stječemo lošu reputaciju, kao da smo ničiji, i svatko nas može ugroziti“, rekao je pomorac iz Rijeke za Deutsche Welle.