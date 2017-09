‘ZVALI SU JE CRVENA MERI’: Beljak oštro dokačio pjevačicu koja je nekoć pjevala Titu, a danas bijesni zbog micanja ploče HOS-a

Premještanje spomen-ploče s amblemom HOS-a na kojem je ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’ iz Jasenovca kod Novske mnogi, i s lijeva i s desna, nisu prihvatili s odobravanjem. Za jedne je to truli kompromis, za druge izdaja, za treće licemjerni čin.

Među inima koji su s ogorčenjem ispratili premještanje sporne spomen-ploče iz Jasenovca na Trokut kod Novske bila je i čuvena splitska pjevačica Meri Cetinić.

Nekoć je pjevala sasvim drugačiju pjesmu

Ona je u objavi na Facebooku (koju je kasnije uklonila ili učinila nedostupnom svima) napisala: “Sramotan dan za Hrvatsku! Dizati ploču svojih branitelja s mjesta gdje su poginuli jer su bili spremni obraniti svoj, naš dom! Jer to traže oni koji su ih ubili! Sramimo se umjesto svih onih koji su pokleknuli pred takvom ucjenom”.



Njezinu objavu neki su ironično prokomentirali sjetivši se kako je pjevačica, koja danas iskazuje čvrste domojubne stavove, prije četrdesetak godina, u ondašnjoj Jugoslaviji, pjevala sasvim drugačiju pjesmu. Konkretno, pjesma se zvala “Poziv u borbu” i u njoj je veličala borbu partizana na čelu s Josipom Brozom Titom protiv Nijemaca i ustaša. U toj pjesmi, koja je dostupna na YouTubeu, Cetinić je onomad pjevala i stih:

Bježe Njemci, bježe i ustaše,

Crne horde sve se Tita plaše;

On je heroj kome nema para,

iz grupica on armiju stvara…

Beljak: konvertiti su najglasniji

Među onima koji su zbog tog preobražaja ‘dokačili’ splitsku pjevačicu i predsjednik je HSS-a Krešo Beljak. On je reagirajući na izjavu Meri Cetinić o “sramotnom danu za Hrvatsku” na Twitteru napisao aludirajući na njezinu pjesmu u slavu Tita i partizana: “Zvali su je ‘crvena Meri’! U pravilu su politički, vjerski, nacionalni ili spolni konvertiti najglasniji. Kompleksi su zeznuta stvar.”

Inače, Beljak se na početku Domovinskog rata pridružio upravo postrojbama HOS-a.

“Ne maltretirajte me nekom pjesmicom od prije 40 godina”

Sama pjevačica požalila se zbog teroriziranja pojedinaca kojima je izložena otkako je iznijela stav o premještanju spomen-ploče HOS-a.

“Onima što mi non-stop šalju neku pjesmu od minute i pol o Titu, moram reći da je to snimano 1976. godine za neku prigodnu TV emisiju pred štafetu. Tada su se nosile štafete, zar ne? U to vrijeme nisam znala ni tko mi glavu nosi, a kamoli da sam slavila nekoga… I to bi me trebalo obilježiti kao veliku obožavateljicu onog sistema”, napisala je u objavi na Facebooku koja nije javno dostupna, a prenijela ju je Slobodna Dalmacija.

Još je dodala: “Nisam bila član SK, nisam se bavila politikom i osim još jedne snimke s Čolićem i Balaševićem iz 1980., nisam ništa slično ni pjevala, ni podržavala. Zato me se okanite i ne maltretirajte me više nekom pjesmicom od prije 40 godina! Netko je od nje napravio bombastičan propagandni spot i stavio ga na YouTube. Više puta pokušavala sam tražiti da se to skine jer grubo narušava moj integritet i uvjerenja, ali nisam uspjela. Ne koristite to da bi me što više uvrijedili jer s tom ideologijom nemam nikakve veze. Ne morate me voljeti, ali mi ne namećite nešto što nisam. Hvala”, napisala je Meri Cetinić.

