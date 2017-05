OGLASIO SE ŽUPNIK: ‘Zašto sam uopće popustio roditeljima? Sve je propalo, ali moja savjest je čista’

Nakon što je najprije želio uskratiti Adamu Kadiću, dječaku s Downovim sindromom, da s ostalim prvopričesnicima primi hostiju te nakon što ga je ipak pričestio, ali i izvrijeđao njegovu majku tijekom svete mise, oglasio se i župnik Alojzije Asić iz župne crkve Sv. Franje Asiškog u Gradištu kod Županje.

Kada se pročulo za ovaj skandal, župnika je smijenio nadbiskup đakovačko-osječki, msgr. Đuro Hranić. Župnik je za Novu TV ispričao svoju stranu priče o ovom nemilom događaju poručivši: “Moja je savjest čista, bistra jer sam samo želio dobro”.

“Htio sam dječaka poštedjeti teškoća”

Po njegovim riječima, sve je počelo prije dva tjedna kada su se budući prvopričesnici pripremali za primanje hostije.



“Kad sam pokazao neposvećenu hostiju i htio je Adamu dati, on je uporno odbijao: ne, muka, ne!”, kazao je župnik. Zbog toga je, kaže, htio dječaka poštedjeti teškoća i staviti ga da sjedi uz roditelje, na klupi do svetišta. No, zbog nagovora Adamove majke, popustio je i pristao staviti dječaka na oltar uz ostale prvopričesnike.

“Moja je savjest čista, bistra jer sam samo želio dobro”, kazao je za Novu TV.

No, snimljen je trenutak kada je župnik hostiju dao dječaku tek na nagovor vjernika u crkvi i same majke, koja je uhvatila Adamovu ruku i pružila je prema svećeniku.

Jedni ga osuđuju, drugi bi da ostane u mjestu

“Zašto mi se to dogodilo, zašto sam popustio roditeljima, zašto to nije ostalo onako kako sam zamislio? Bilo mi je neugodno, pokvarena je sva atmosfera, sve je propalo! Zapravo je i svoj djeci tom scenom upropašteno sve!”, ističe župnik Asić.

Mještani Gradišta različito gledaju na taj događaj.

“Da se mene pita, oduzela bi mu sva prava koja on ima, a daje si ih i previše”, kazala je za Novu TV jedna mještanka. S druge strane, jedan mještanin kaže: “Trebao je pričestiti, ali meni je naš župnik osobno jako dobar. Nisam baš zato da ide iz sela”.

Župnik zasad ostaje u Gradištu, a u Nadbiskupskom domu u Đakovu kažu da nastavljaju rješavati ovaj problem.

