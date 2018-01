ŽUPNIK S MERCEDESOM ZAPRIJETIO SUSJEDU: ‘Paz’ kako voziš! Primijenit ću ja druge odredbe na tebe kada dođe vrijeme’

Kada je susjed župnika Vrbanića na svome Facebooku objavio fotografiju njega i novog Mercedesa, ovaj mu je oštro zaprijetio, a potom novinarima rekao da to nije prijetnja

Župnik Andrija Vrbanić iz Ivanovca kod Osijeka najprije je skrenuo pažnju medija na sebe kada je početkom prosinca prošle godine kupio Mercedes E klase, posve neprimjerne svome pozivu, a i siromašnoj župi u kojoj službuje. Potom je dospio u vijesti kada je potkraj prošle godine s novim Mercedesom sudjelovao u lakšoj prometnoj nesreći u kojoj je oštećena njegova limuzina.

VELEČASNI KUPIO LUKSUZNI AUTO, A U CRKVU NIJE ULOŽIO GODINAMA: ‘Ako imam novca, zašto ne bih vozio Mercedes?’

“A tko tebi brani da si kupiš bolji auto?”

Sada, pak, opet privlači pažnju na Facebooku svojim burnim reakcijama na račun onih koji su odlučili našaliti se na račun njegovog slupanog novog Mercedesa. Kada je susjed velečasnog Vrbanića na svome Facebooku objavio fotografiju njega i novog Mercedesa, ovaj mu je – pišu 24 sata – oštro zaprijetio.



“Naletit će ti kad tad. I pazi kako voziš? Primijeniti ću ja druge odredbe na tebe kada dođe vrijeme”, uzvratio mu je svećenik.

Kada mu je susjed na to citirao odredbu koja svećenicima “nalaže da trebaju čuvati dostatnu jednostavnost i skromnost, prikadnu duhu obećanja štro ga preuzmaju prigodom svećeničkog ređenja”, župnik Vrbanić uzvratio mu je riječima: “…vidim da ne kužiš to što piše jer nisi dovoljno inteligentan, za što i nisi kriv”. Još je dodao da njemu (susjedu) nitko ne brani da si kupi bolji auto, ali uz zlobnu opasku: “Eh, treba to zaraditi”.

“To je moj susjed. To nije prijetnja”

Na pitanje novinara 24 sata o prijetnji koju je uputio putem Facebooka, županik Vrbanić je kazao: “To je moj susjed te nemam komentara o tome. To nije prijetnja.”

Vrbanić je nervozno reagirao i nakon nedavnih napisa o kupovini novog luksuznog Mercedesa pa je jednome studentu koji ga je upitao odakle mu, kao svećeniku, novac za skupi automobil, odgovorio protupitanjem: “primaš li ti dedinu partizansku mirovinu”.

SLAVONSKI ŽUPNIK S LUKSUZNIM MERCEDESOM SLAVI USTAŠE: ‘Dokle tako? Sustavno nas uništavaju… Za dom spremni!’