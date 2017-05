ŽUPLJANI ODAHNULI NAKON SKANDALA: Protjeran svećenik koji nije želio pričestiti dječaka s Downovim sindromom

Nakon nezapamćenog skandala – odbijanja da pričesti dječaka s autizmom, te krajnje neprimjerenih komentara kada mu je na kraju ipak udijelio prvu svetu pričest – župnik Alojzije Asić morat će napustiti iz Gradište kraj Županije.

Tu vijest mještani su dočekali s olaškanjem, željno iščekujući novog sećenika.

Odvajao djecu s posebnim potrebama

‘Neka samo ide. Konačno ćemo odahnuti. Dosta nam je svega. Jedva čekamo novog svećenika’, prenose 24sata riječi mještana.

Još tijekom priprema za prvu pričest majka Adama Kadića, dječaka s Downovim sindromom primjetila je da je župnik odvajao njezinog sina i još dvoje djece od ostalih prvopričesnika.



‘Stavljao ih je stalno sa strane. Sama djeca su pitala svećenika zašto Adam i dva brata stoje dolje a ne sa njima. Svećenik im je odgovorio da oni neće biti kod oltara. To je čak rasplakalo jednu djevojčicu iz Adamovog razreda, a to je čuo i moj stariji sin koji mi je to kasnije i ispričao’, opisala je Adamova mjaka Slavica Kadić čija obitelj svake nedjelje ide u crkvu i poštuje svećenika, no nakon njegovog postupka prema sinu obratila se đakovačkom biskupu Đuri Hraniću koji je osobno krstio njezinog Adama po rođenju.

Križni put u župi

Na kraju Asić tijekom prve pričesti ipak nije odvojio trojicu dječaka, ali se okomio na svoje župljane.

‘Jedna me žena prijavila policiji da sam davio njenog sina tijekom vjeronauka, a to je ona sama napravila da mi napakosti. U ovoj sam župi u 17 godina proživio svoj križni put. Popljuvan sam, trnjem okrunjen, srušili su me na ulici i izudarali. Odlučio sam da je vrijeme da odem, da sačuvam svoje zdravlje i svoju zdravu pamet. Oni koji su me ogorčili neće imati mira. Savjest će ih proganjati’, poručio je Asić tijekom mise.

Kako neslužbeno doznaju 24sata župnik će najvjerojatnije biti umirovljen.

Osuda kolega svećenika

U međuvremenu je Asićevo skandalozno ponašanje osudio i župnik Mario Matković iz Žrnovnice kraj Splita.

‘Klekni u suzama pred njima, poljubi ih i ispričaj se iskreno obitelji, jer ćeš jedino tako Kristovo srce koje si ranio zacijeliti’, poručio je don Mario Matković kolegi, dok je Adamova majka zaključila kako je žalosno da crkva tolerira svećenike poput Asića.

