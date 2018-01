ŽUPLJANI IZ CIRKVENE PROZIVAJU ŽUPNIKA: Ima auto, motocikl, igra golf i putuje po svijetu, a ne zna se gdje su novci

Župljani iz Cirkvene kraj Svetog Ivana Žabno tražili su informacije o kreditnoj zaduženosti te na što se troši prikupljeni novac u župi, no nisu dobili ikakav odgovor

Velečasni Ivan Novak već je šest godina župnik u Cirkvenoj, mjestu kraj Svetog Ivana Žabnog, a tamošnji župljani javno se pitaju gdje je novac koji je preuzeo prilikom primopredaje dužnosti 2011. godine.

Tada je, naime, bivši župnik Ivan Benković ostavio 165.374 kune u blagajni župe te obnovljenu crkvu.

Vozio Citroen, Golf, mercedes, Renault Megan…

“Evo, ovo je zapisnik s primopredaje, a mi se svi pitamo gdje su ti novci”, kaže za 24 sata Vinko Pejić, župljanin iz Crikvene. On i drugi ogorčeni vjernici sumnjaju da je vlč. Novak prodao dio crkvene zemlje po nepoznatoj cijeni. Kažu kako je u međuvremenu promijenio pet automobila, kupio motocikl, da igra golf i putuje po stranim zemljama.



“Na dužnost u Crikvenu dovezao se u Citroenu C 5, koji je ‘stradao’ pod nepoznatim okolnostima. Ubrzo je kupio Golf, a potom sjeo za upravljač Mercedesa A klase. Trenutačno se vozi u Renault Meganu i ima motocikl Hondu s kojom često krstari župom. Voli igrati golf i godišnje odmore provodi u inozemstvu – od Portugala do Francuske, preko Kanade do Svete zemlje”, kažu za 24 sata vjernici iz Cirkvene.

VELEČASNI KUPIO LUKSUZNI AUTO, A U CRKVU NIJE ULOŽIO GODINAMA: ‘Ako imam novca, zašto ne bih vozio Mercedes?’

Župljani se pitaju: Gdje su pare?

Župljanka B. A. tražila je da dostavi informacije o kreditnoj zaduženosti t na što se troši prikupljeni novac, no nije dobila nikakav odgovor. Župljani kažu da takvo ponašanje i trošenje novca više ne mogu tolerirati.

Ekonom Bjelovarsko-križevačke biskupije Josip Stipančević za 24 sata je samo rekao da je cijeli slučaj napuhan, a sam župnik Novak rekao je da nema komentara na sve to te je prekinuo telefonsku vezu.

ŽUPNIK IZ PERUŠIĆA MALO SE ZAIGRAO: Policijskom palicom zaustavljao vozače, mladiću zaprijetio da će ga prebiti