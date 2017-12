ŽUPAN TOMAŠEVIĆ ZBOG ZABRANE NOŠENJA ORUŽJA U LOV KRENUO S PRAĆKOM: Pogledajte urnebesnu fotogaleriju s fešte na Psunju

Požeški župan Alojzije Tomašević koji se posljednja dva mjeseca nalazi u fokusu javnosti zbog optužbi za obiteljsko nasilje, u tradicionalni humanitarni lov išao je, umjesto s puškom, s praćkom jer mu je policija privremeno oduzela vatreno oružje.

Riječ je o tradicionalnom humanitarnom lovu u kojem se meso odstrijeljene divljači daruje Caritasu Požeške biskupije, a osim požeškog župana, lovu su se pridružili, među ostalima, i general Mladen Markač, saborski zastupnik Franjo Lucić te brodsko-posavski župan Danijel Marušić, piše Požega.eu.

No družina, ipak nije bila sretne ruke te su se iz lova vratili praznih ruku. Dobro raspoloženi Tomašević fotografu portala Požega.eu je pozirao s osmijehom na licu, u rukama držeći praćku, a činjenica da nisu ulovili ništa, nije mu pokvarila raspoloženje.

“Odstrel nije ključan za ovo okupljanje jer su nam prije svega značajni boravak u prirodi i druženje, a mi ćemo svoju obavezu prije božićnih i novogodišnjih blagdana prema pučkoj kuhinji Caritasa izvršiti”, rekao je Tomašević.

Dobro raspoloženi župan u lovu

Lov je se inače održao po izuzetno teškim vremenskim uvjetima jer je na obroncima Psunja prethodne noći napadalo dosta snijega, a sudionici su imali priliku vidjeti muflone, jelene, divlje svinje.

Župan Tomašević se u središtu skandala našao kad ga je supruga optužila za zlostavljanje, a iako je on kategorički odbio optužbe po kojima je tukao suprugu, ona je medijima ispričala kako je fizičko nasilje počelo prije dvije godine i to sve zbog njegove dvostruko mlađe ljubavnice. Mare Tomašević je medijima ispričala kako je suprug fizički zlostavljao posljednje dvije godine te kako je to bila javna tajna u Požegi, a o svemu je pisala i premijeru Plenkoviću, koji je potvrdio da je primio njezine mailove, ali kako zbog “pogreške koja se potkrala” nije ništa odgovorio.“Govorio mi je da sam luda, da to nije istina, a i od ljubavnice sam dobivala poruke uvredljivog sadržaja. Pisala mi je da sam stara, smežurana baba i da me je zato i ostavio”, ispričala je Tomašićeva supruga na Prekršajnom sudu.

U središtu skandala od listopada

“Gušio me, šamarao, prijetio da će me ubiti. Činio je to bez obzira jesu li sin i snaha, koji žive s nama, u kući ili ne. Jednom prigodom sin mi je rekao da odem u sobu, da se maknem od oca kako otac ne bi napravio neko zlo. Snaha i sin nisu reagirali jer su ovisni o mojem suprugu”, ispričala je. Suprug ju je tukao neovisno o tome je li bio pod utjecajem alkohola ili trijezan, a tvrdi da je to jednom učinila i njegova ljubavnica, udarivši je u glavu i grebavši dok ju je suprug držao. “Jednom prigodom mi je razbio nos. Krvarenje nisam mogla zaustaviti cijelu noć”. “Zatekla sam ih u automobilu pred njezinom kućom”, rekla je. Tomašević je dobio zabranu prilaska supruzi na udaljenost manju od pet metara, no tu je zabranu, kako ona tvrdi, dosad već prekršio više puta.