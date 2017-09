ŽRTVA OBITELJSKOG NASILJA: ‘Kad mi je sin rekao da će se ubiti, odlučila sam pobjeći iz pakla’

Danas 56-godišnja S.S. iz Slavonije godinama je trpjela zlostavljanje u braku. No, nikad supruga nije prijavljivala policiji. Sve do trenutka dok je nije uhvatio za vrat i pokušao ugušiti. Tada je prijavu podnijela njena susjeda.

“Dobio je deset dana pritvora i tromjesečnu zabranu pristupa. I tada sam se, a bilo je to 2009. godine, nadala poboljšanju, no bilo je još gore. Počele su prijetnje, počeo je zlostavljati i sina. Kad su ga ponovno pritvorili, dobio je šest mjeseci uvjetne kazne. Smatrala sam da je pod uvjetom i da će se smiriti, ali nije. Jedan mi je dan sin rekao da će se ubiti, jer više ne može trpjeti zlostavljanje. Kad sam to čula, odučila sam pobjeći iz obiteljskog pakla. Istog sam trenutka otišla u Centar za socijalnu skrb Osijek i oni su nas smjestili u osječko Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja, gdje smo bili sedam dana”, priča 56-godišnjakinja za Glas Slavonije.

No, nakon toga je ponovno napravila grešku. Nakon molbi supruga vratila se kući i zlostavljanje se nastavilo. Zaključavao ih je u sobu, nije im davao jesti, skrivao je novac, pa se S. S. ponovno obratila Centru i otišla u Sklonište gdje je provela godinu dana. Uspjela se sezonski zaposliti, završiti tečaj za njegovateljice i zasnovati radni odnos u jednom privatnom domu za starije. Zbog velike podrške u Skloništu, kaže, sin i ona uspjeli su se oporaviti.

Brakorazvodna parnica još uvijek nije završena, no S.S. je uspjela sve prijetnje prebroditi, pronaći stan u jednom mjestu kod Osijeka i početi normalan život. Kaže da je moguće podnijeti crtu i danas se kaje što to nije prije učinila.



U osječkom Skloništu je trenutno 19 korisnika, od kojih je 10 žena i devetero djece. Oni “U prošloj godini 45 posto korisnica koje su bile ovdje osamostalile su se, 35 posto vratilo se počinitelju nasilja, 15 je posto premješteno u drugu ustanovu, dok je pet posto odlučilo živjeti s novim partnerom”, kaže psihologinja Josipa Božić.

Inače, Ženska udruga izvor lani je zaprimila 353 poziva na SOS telefon, a od tog su broja čak 94 posto poziva uputile žene. Ostatak su poziva uputili muškaraci koji su prijavili saznanje da je neka žena zlostavljana.