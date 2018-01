VAKULA OTKRIO KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE U VELJAČI: ‘Ostvarit će se dugoročne prognoze za zimu’

Ovogodišnji siječanj, suprotno od prošlogodišnjega, bit će jedan od najtoplijih u znanoj povijesti mjerenja

Ni najnovije prognoze ne ulijevaju optimizam ljubiteljima zime i snijega. Dapače. Temperatura će sljedećih dana još porasti pa će čak i jutarnji minusi u unutrašnjosti biti rijetki. No magla će u srijedu i u četvrtak po nizinama biti česta, prije nego što zapuše jugozapadnjak, piše Zoran Vakula u vremenskoj prognozi.

Na Jadranu će u srijedu biti vedro, zatim oblačnije i promjenljivije, uz mjestimice malo kiše uglavnom oko Rijeke, a znatnije nevolje nekima bi u petak i subotu ponovno moglo prouzročiti jugo, ponegdje jako, na udare vjerojatno i olujno. Siječanj topao kao malo koji…

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti suho i sunčano, uz mjestimičnu jutarnju maglu i temperaturu od -6 do -3 °C, te poslijepodnevni slab jugoistočni vjetar i najvišu temperaturu oko 6 °C.



U središnjoj Hrvatskoj još i malo višu, i oko 10 °C, uz vedrinu ukrašenu samo ponekim oblakom, ujutro ponegdje i maglom. Najniža temperatura od -5 do -2 °C.

Temperature mogu rasti do 14 °C

Prosječne jutarnje vrijednosti za ovaj dio siječnja bit će i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, ali će poslijepodne, uz sunčano vrijeme, ponovno biti toplije nego što je uobičajeno – u gorju oko 9 °C, a u unutrašnjosti Istre i na sjevernom Jadranu većinom 12, 13 °C. U noći umjerena i jaka bura ujutro će brzo oslabjeti, a umjeren sjeverozapadnjak moguć je još poslijepodne na otvorenome moru.

I na srednjem će Jadranu vjetar slabjeti, ali će još i prijepodne ponegdje biti umjerene i jake bure i tramontane, na otvorenome i valovitog mora. Uz sunčano će vrijeme najniža temperatura zraka uz more biti od 2 do 6 °C, u unutrašnjosti Dalmacije oko -2 °C, a najviša između 11 i 14 °C.

Na jugu Hrvatske pretežno vedro, još prijepodne uz često umjerenu i jaku buru i tramontanu, uz koje će more na otvorenome biti i valovito, poslijepodne u smirivanju. Temperatura ujutro od 4 do 7 °C, u unutrašnjosti i samo oko 0 °C, a poslijpodne 10 do 12 °C.

Krajem tjedna sve rjeđi minusi

U nastavku tjedna na Jadranu ponovno oblačnije i toplije uz povremenu kišu, najprije uglavnom na riječkome području, zatim još ponegdje na sjevernom Jadranu, a u subotu je moguća i na srednjem i južnom, posebice na otocima. Jugo će mjestimice zapuhati tijekom četvrtka, a u petak i subotu bit će većinom umjereno i jako, ponegdje vjerojatno i olujno.

I na kopnu će u četvrtak i petak biti relativno vjetrovito, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, uz umjeren, gdjegod i jak jugozapadnjak. Više sunčana vremena, nakon mjestimične jutarnje magle, bit će u sjevernijim krajevima, a povremene kiše uglavnom u gorju. Temperatura zraka bit će iznadprosječno visoka, uz sve rjeđe minuse.

Siječanj kao malo koji, a veljača…

A koliko je ovo vrijeme toplije od prosječnog za siječanj, možda je najzornije na grafikonu odstupanja – na internetskim stranicama DHMZ-a od srednje dnevne temperature, a ovdje od prosječne najniže i najviše dnevne temperature zraka. Hladniji su dani bili, i u nastavku će siječnja i dalje biti – rijetki, pa se već sada može tvrditi kako će ovogodišnji siječanj, suprotno od prošlogodišnjega, biti jedan od najtoplijih u znanoj povijesti mjerenja. A ni veljača vrlo vjerojatno neće biti hladna pa je sve vjerojatnije ostvarenje dugoročnih prognoza za zimu, zaključio je Vakula.