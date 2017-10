VAKULA OBJAVIO DUGOROČNU PROGNOZU ZA JESEN I ZIMU: Evo kada završava razdoblje iznadprosječno toplog vremena

Neko vrijeme uživali smo u ugodnim jesenskim temperaturama i suhom vremenu, no period stabilnog i iznadprosječnog toplog vremena uskoro završava, prognozira meteorolog Zoran Vakula.

Većina krajeva ponovno će biti pogođena kišom, uglavnom kratkotrajnom, no temperature će se sniziti na vrijednosti bliže prosječnima za posljednje dane listopad, a ponegdje i na niže od njih.

Vakula je objavio i svoja dugoročna predviđanja.

Listopad

Do nedjelje uglavnom neće biti oborina, a temperatura će također biti iznadprosječna. Ostvare li se prognoze do kraja tjedna, a za to postoji velika vjerojatnost, u Maksimiru će ovo biti prvi niz u povijesti mjerenja od 10 dana, od 12. do 21. listopada, s najvišom temperaturom zraka – minimalno 20 stupnjeva Celzijevih.



Ovakvo suho i toplo razdoblje u kakvom smo uživali od 12. listopada više se neće ponoviti, objavio je Vakula na stranici HRT-a.

Slijedi promjena – kiša, bura, zahladnjenje, u gorju i snijeg

Završava djelovanje anticiklone u našem dijelu Europe te uskoro dolazi do promejne vremena s oborinama i zahladnjenjem.

‘Tijekom nedjelje, u većini krajeva vjerojatno tek kasno poslijepodne te osobito navečer i u noći na ponedjeljak kiše će biti gotovo posvuda, često i u obliku pljuskova, gdjegod i obilnijih, praćenih munjama i gromovima. Zapuhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u unutrašnjosti kratkotrajno i jak, a i temperatura će se naglo sniziti pa će u gorju biti moguć i snijeg’, najavio je Vakula.

Na Jadranu će već u nedjelju navečer, na sjevernom dijelu, zapuhati jači vjetar. U ponedjeljak se očekuje jaka bura, ponegdje i olujna.

Studeni

Prema trenutnim izračunima, srednja će mjesečna temperatura navjerojatnije biti oko prosječne za studeni ili nešto viša, prognozira Vakula. Ponovno je povećana vjerojatnost viška oborine u odnosu na srednje mjesečne vrijednosti.

Prosinac, zima

‘Najnoviji mnogobrojni izračuni različitih modela za dugoročno prognoziranje upućuju na pripremu dodatnih energenata za grijanje, zamjenu ljetnih u zimske gume te druge aktivnosti uobičajene prije zimske sezone, budući da je povećana vjerojatnost i za temperaturu zraka oko prosječne prosinačke, u mnogim mjestima čak i malo niže od nje, a i za povremeni snijeg’, najavio je Vakula u dugoročnoj prognozi, koja je ipak, očekivano, podložna promjenama.