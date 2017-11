ZNANSTVENIK KOJI ODLAZI U IRSKU PISAO MINISTRICI: ‘Sustav je nakaradan, ne mene je potrošeno milijun kuna, a sada nisam nikome potreban’

Ministrica obrazovanja, znanosti i sporta Blaženka Divjak primila je otvoreno pismo jednog znanstvenika koji je upravo otišao iz Hrvatske. U pismu muškarac objašnjava zbog čega napušta zemlju u kojoj se obrazovao i odlazi u Irsku, unatoč tome što je Hrvatska potropila više od milijun kuna na njegovo obrazovanje. Tvrdi da je protjeran.

Njegovo je otvoreno pismo za ministricu Divjak primio i objavio Jutarnji list, uz uvjet anonimnosti.

Razotkrivanje zlostavljača u znanstvenoj zajednici

U pismu ovaj znanstvenik kaže da se, inspiriran trendom razotkrivanja zlostavljača u cijelom svijetu, on odlučio razotkriti zlostavljače u znanstvenoj zajednici, o čemu se ne priča u javnosti.

Deset je godina proveo kao asistent i viši asistent na fakultetu, s doktoratom iz humanističkih znanosti. Njega, kaže u pismu, ne nosi sa sobom u Irsku jer mu neće trebati. Ovdje nije imao šansu unatoč tome što je doktorirao na vrijeme i skupio i više od traženog broja bodova te uvjete za znanstveno napredovanje.



‘Trebalo je uhljebiti nekog drugog, naravno po političkoj i rodbinskoj vezi. Oni koji su djelovali za njega bili su efikasni i podli, a ostali gluhi, nijemi i slijepi, držeći čvrsto svoje pozicije i stav zataškavanja i nezamjeranja. Naravno oni koji su mogli nešto učiniti bili su potpuno nezainteresirani. Tako sam eto nakon godina psihološkog zlostavljanja najperfidnije vrste izbačen iz znanstvene zajednice. One znanstvene zajednice koja je moralni stup društva. One koja obrazuje mlade. I eto me na aerodromu. Za Irsku naravno. U mojoj se Hrvatskoj ne mogu zaposliti ni u rangu visoke stručne spreme jer to ne mogu ni moji studenti, a osim toga našao bih se u poziciji da se zajedno s njima javljam na natječaje, što mislim da nije fer’, napisao je ovaj znanstvenik uoči svog odlaska u Irsku.

Dodaje kako u Hrvatskoj prosijek 5,0 zapravo znači 0 te da je sustav koji nema mjesta za svojeg znanstvenika koji je sve obveze izvršio na vrijeme – nakaradan, no i dalje obrazuje mlade ljude iako za njih u toj struci više nema posla.

‘Izvinjavam se radnicima Gredelja i Kamenskog što sam uzalud radio i trošio novac’

U pismu kaže da se ispričava državi Hrvatskoj jer je na njega tijekom 10 godina potrošila više od milijun kuna, a onda mu poručila da ga ne treba pa on sada odlazi iz zemlje.

‘Izvinjavam se svim onim radnicima Gredelja, Kamenskog i ostalih propalih firmi što sam 10 godina uzalud radio i trošio novac državnog proračuna u koji su oni uplaćivali. Pri tom sam trpio omalovažavanje i iskorištavanje nazovi kolega koji su radili po nekoliko sati tjedno a dobivali pune plaće. Svjedočio sam održavanju nastave od strane osoba koje nastavu nisu kompetentne održavati, krivotvorenju normi, kontinuiranom prikrivanju i friziranju podataka koji ne odgovaraju objavljenim programima i satnici, prisvajanju tuđih zasluga, zlostavljanju mojih kolega. Koliko god mi je teško, odahnuo sam što sam se maknuo od tih ljudi i te i takve znanstvene zajednice u kojoj vladaju pravila zakulisnih i pokvarenih igri dostojnih Igre prijestolja, a gluma je prvorazredna’, napisao je ogorčeni znanstvenik i ministrici Divjak predložio da pokrene kazneni postupak protiv nepoznatog počinitelja koji je omogućio da se na jednog znanstvenika potroši milijun kuna, da bi se onda u toj istoj državi utvrdilo da joj taj znanstvenik nije potreban.

Kaže da je taj novac, milijun kuna, sada bačeno u vjetar, točnije, u Irsku. Tamo neće raditi poslove vezane uz svoj doktorat, ali će raditi druge poslove za koje će ga tamo trebati. Kaže da ima vozačku dozvolu, zna nekoliko stranih jezika, informatički je obrazovan i vrijedan, a već je navikao sve i svašta trpjeti pa će neki posao sigurno naći.

‘Ovaj školski sustav je bačen novac poreznih obveznika’

‘Ako bude potrebno prekvalificirat ću se, za što god bude trebalo – mesara, vozača, konobara, skladištara, nevažno’, napisao je.

U otvorenom pismu koje je objavio Jutarnji list, ovaj znanstvenik na odlasku u Irsku moli ministricu Divjak da smogne snage utjecati da se Povjerenstvo za Strategiju znanosti i obrazovanja te kurikularnu reformu pozabavi revidiranjem upisnih kvota i broja visokoškolskih ustanova koji obrazuju velik broj ljudi za zanimanja s kojima na tržištu rada ne mogu pronaći posao. Tvrdi da je ovakav školski sustav u Hrvatskoj bačen novac poreznih obveznika.

‘Mnogi od tih mladi ljudi obmanuti činjenicom da su se eto upisali, pa će valjda biti i posla, napustili su lažne nade i eto ih u autobusima i avionima za Europu i šire. Evo i mene s njima u avionu za Irsku nakon što sam doktorirao i prethodno im predavao. Možda se susretnemo u kakvom skladištu da zajedno utovarujemo vreće za pristojne novce’, stoji u pismu hrvatskog znanstvenika koji odlazi u Irsku.