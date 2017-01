ZNAK ZA UZBUNU: ‘Novac koji je Vlada pripremila nije dovoljan, ovo je strateško pitanje opstanka Hrvatske’

Demograf Stjepan Šterc je u sinoćnjem Dnevniku Nove TV zaključio kako Vlada Andreja Plenkovića, unatoč obećanjima o fokusu na demografsku obnovu, nije zapravo poduzela nikakve konkretne korake.

‘Kad se gleda sve što su dosad napravili i izričaji koje čujemo, oni su se fokusirali na to samo na retoričkoj razini. Niti jedna ozbiljnija odluka nije donesena, iako je to bio jedan od ključnih dijelova programa kad se kretalo u izbore. Kao i svaki put, nakon što se osvoje izbori ova problematika pada u drugi plan, tada počinju neke druge teme poput privatizacije i poreznog sustava, a sve ovo zaboravimo preko noći’, rekao je Šterc.

Pitanje opstanka Hrvatske

On smatra i kako predviđenih 158 milijuna kuna za demografiju u ovoj godini neće zadovoljiti potrebe. ‘Taj novac nije dovoljan za ništa. Procjene postoje, kao i znanstveni radovi, da Hrvatskoj godišnje treba između 4 i 5 milijardi za demografsku revitalizaciju. To je, naprosto, strateško pitanje opstanka Hrvatske. Svi koji pitaju otkud taj novac neka samo pogledaju kolika je razina poticaja, davanja za različite udruge i kako novac curi kroz zdravstveni sustav. Kada bi se donijele neke od ključnih odluka bilo bi novca’, smatra Šterc.

On smatra i kako je dobar znak da predsjednica i premijer često spominju demografsku obnovu, ali kako bi o tome trebali razgovarati i neki drugi članovi Vlade. ‘Ono što me iznenađuje je da udarni gospodarski tim Vlade – Dalić, Ćorić, Marić – gotovo ne spominju tu problematiku iako smo o njoj vrlo ozbiljno razgovarali i u izbornim stožerima i na sastancima. Ono što je ključno i što definitivno moraju shvatiti ekonomisti, pa i ovi u Vladi, da je to temeljno pitanje gospodarskog razvitka, a nikako u okviru socijalne problematike. Potrebno je definitivno tu problematiku staviti na najveću organizacijsku razinu, ne samo retoričku. Predložili smo da to bude ured pri Vladi koji će razmatrati sve one odluke koje donose pojedini resori, pa između ostalog i ovu odluku o poreznoj reformi’, rekao je Šterc.



‘Ljudi se boje izraziti stav’

Tvrdi kako suradnja postoji samo na razini retorike, a da se ljudi o tome boje izraziti stav. ‘Ako nema stava sve se svodi na politizaciju, gotovo na političku okupaciju gdje postoji izričaj koji vrijedi samo politički, dok se znanstvene analize na uzimaju u obzir, a u političkom sustavu znanstvenici otprilike služe kao najamna radna snaga’, dodaje Šterc.

‘Nestanak 80 tisuća ljudi godišnje je znak za uzbunu, za izvanrednu sjednicu Vlade i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Znate što znači godišnje izgubiti 80 tisuća ljudi i napraviti elementarnu projekciju za sljedećih deset godina? Ugrožavaju se svi sustavi u zemlji, od gospodarskog i obrazovnog, do financijskog, zdravstvenog i sustava radne snage’, smatra ovaj demograf.