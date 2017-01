ZLOGLASNI SLAVONSKI POSLODAVAC MESO KOJE SE NE POJEDE NA SVADBI KASNIJE UBACUJE U BUREKE: ‘To je neopisiv smrad!’

Na vidjelo izlaze mnogi šokantni detalji o poslovanju maloprodajnog lanca trgovina Boso iz Vinkovaca i odnosu vlasnika Bosiljka Stanića prema zaposlenicima.

Primjerice, od mizernih plaća 700 kuna moraju potrošiti u njegovim trgovinama, kupovati robu kojoj je istekao rok trajanja ili kupovati sve što je ispod norme koju im gazda zada, inače im ‘skida’ s plaće, otkrili su novinari emisije Provjereno Nove TV.

Radnici moraju dizati novac na gazdinim bankomatima

“A gdje bi trebali trošiti”, odgovara protupitanjem Bosiljko Stanić dodajući velikodušno kako neće dobiti otkaze ako to ne učine, ali će im to ‘biti upamćeno’ što god to značilo.

Stanić se ‘proslavio’ i izjavom kojom je opravdavao svoj odnos prema zaposlenicima: “Misli li stado ili predvodnik stada misli?”



Nova TV je u svom prilogu objavila i mail koji svjedoči o menadžerskim metodama njegova sina Mihovila Stanića kojim on upozorava zaposlenike da gotovinu podižu na Bosinim bankomatima gdje im se za to uzima naknada. Također upozorava da će oni koji budu ‘zabušavali’ na poslu ‘biti obilježeni’.

“To je neopisiv smrad kada se dovozi meso sa svadbi”

Za Novu TV progovorio je i jedan bivši zaposlenik maloprodajnog lanca Boso kazujući što se događa s mesom koje ostane nepojedeno na svadbama.

“Sa svadbi sve ono mljeveno meso što ostane ide u šokere. To se smrzne i kada nama treba meso to ide na odmrzavanje, preradi se i stavlja u burek. Tako oni rade burek cijelo vrijeme. Znači, sve što je mesnato u toj pekari ide većinom sa svadbi. To bude neopisiv smrad kad to meso tamo dolazi. Ono bude u velikim bijelim kantama, niti je pokriveno niti ima neku zaštitu. To se samo iz kombija istrese u banjice i onda ide na preradu i u burek”, kazao je bivši radnike Bose Tomislav Skelac.

Stanić je inače vlasnik i ugostiteljskog objekta u Vinkovcima u kojem se održavaju svadbe, a gdje su početkom ovoga mjeseca nakon jedne svadbe mladenci i njhovi gosti, njih više od stotinu, završili u bolnici zaraženi salmonelom.

“Sanitarni inspektori dođu, pojedu, popiju i odu”

Skelac kaže kako su u Bosu dolazile i sanitarne inspekcije, a rezultat njihova rada se, kaže, vidi po tome da poduzeće i dalje radi.

“Oni i dalje rade, sve prođe normalno. Uđu unutra, malo pojedu, popiju sokić i ‘ajmo dalje”, kaže.

Predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić napominje kako je radnike tvrtke Boso pokušavala privoljeti da se učlane u taj sindikat, ali im je rečeno da se ne smiju učlanjivati u sindikate.

