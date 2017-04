ŽIVOT U IZOLACIJI: ‘Čekali smo sat vremena s bolesnim djetetom na granici. Ako se nešto ne promijeni, poduzet ćemo drastične mjere’

Na ulazu iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prijelazu Klek danas tek petnaestak automobila čeka nastavak puta, no prethodnih je dana situacija bila puno gora. Na granicama se čekalo i do pet sati zbog novog režima strože kontrole putnika, piše Al Jazeera.

Na graničnom prijelazu Klek sada policija preusmjerava automobile i u treću traku kako se ne bi stvarale dodatne gužve, posebno zbog toga što je promet ionako pojačan zbog praznika. Ovih je dana na granicama u cijeloj regiji vladao potpuni kaos zbog strožeg režima pregleda putnika koji je uveden 7. travnja. Ako se takva situacija nastavi, Hrvatska može očekivati potpuni kolaps tijekom turističke sezone.

Znatno otežan život građana, strahuje se i za turizam

Nezadovoljni su i stanovnici Neuma. Jedni su roditelji ispričali o svom iskustvu čekanja u koloni.

‘Čekali smo sat vremena na granici da dijete odvedemo pedijatru u Metković, jer kod nas dolazi dva puta mjesečno’, rekli su.

Načelnik općine Neum Živko Matuško upozorio je vlasti da problem moraju riješiti jer je život građana na ovaj način znatno otežan. Posebni bi se problemi mogli stvoriti početkom turističke sezone jer se ionako izolirani neum nalazi između dvije granice s Hrvatskom.

‘Ljeti se nekada spoje automobili na granicama, stvori se kilometarska kolona, automatski se to odrazi na magistralu koja prolazi kroz grad. Onda se sve to ‘začepi’, ne možeš se nigdje pomaknuti, gosti čekaju satima. Nezgodno je to, oni možda zbog toga neće doći sljedeće godine’, rekao je Bernard Vidić iz Neuma.

Ako se nešto ne promijeni, načelnik Matuško je najavio i blokadu granica.

‘ To je jedna opomena, ne treba praviti nered da bismo došli do nekog rješenja, nego svi zajedno trebamo sjesti i riješiti to’, rekao je za Al Jazeeru.

Osim toga, Neumljani upozoravaju i na to da je gradnja ceste Neum-Stolac u zastoju već godinama, a zbog odsječenosti od unutrašnjosti BiH je onima koji ne žele prijeći granicu s Hrvatskom jedina opcija opasni put preko Svitave.

‘Kao da živimo na pustom otoku’

Direktor hotela Sunce Luka Prkačin kaže da ta izoliranost uzrokuje i probleme u poslu, ali i u svakodnevnom životu građana.

‘Žena koja ima bolesno dijete, u pitanju je specifična bolest, imala je zakazane vježbe u Dubrovniku. Čekala je sat i po na granici, kada su bile te stroge kontrole, i na kraju se vratila, termin je propao. Više od polovine djece ovdje ide u srednje škole u Metković, Čapljinu i Mostar, većina redovnim autobuskim prijevozom. Što ako se desi da stoje dva sata na granici? To je nemoguće. S druge strane, hitna pomoć može imati prednost, ali ona nema mogućnost da prođe kada auta stoje s obje strane, kada se ne mogu ni pomaknuti’, rekao je Prkačin koji se brine za dolazak većeg broja autobusa s poslovnim partnerima iz Slovenije i Njemačke.

‘Mi smo imali priliku dobiti neke poslove sa Rusima nakon što im je Hrvatska uvela vize, i dogovorili smo posao – išlo bi se preko Sarajeva i Mostara, sve odgovora. Ali kada su ono došli i vidjeli put preko Svitave kojim bi trebali doći do Neuma, sve je palo u vodu’, rekao je.

Problem ne mogu riješiti samo Neumljani, već je potrebno da se uključe i susjedne općine. Brojni ljudi iz Neuma idu na posao uDubrovnik,a često moraju putovati u Metković ili Opuzen. Neumljani apeliraju da ih se pusti s osobnim dokumentima na malograničnim prijelazima. Propusnice pak ne mogu dobiti jer za to postoje određeni uvjeti, primjerice, moraju imati nekoga tko živi u Hrvatskoj ili onaj tko traži propusnicu, u Hrvatskoj mora imati nekretninu.

Prelazak s osobnim dokumentima načelnik Neuma već je zatražio od bh vlasti. Situacija je sada, kaže, kao život na pustom otoku.

