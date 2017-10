ŽIVI U APSOLUTNOM SIROMAŠTVU: Hrvatski branitelj s 1480 priznatih dana u ratu i nula kuna mirovine: ‘Želim ono što sam zaradio, ništa više’

Na današnji dan prije 26 godina, dan nakon raketiranja Banskih dvora, hrvatska je vlast odlučila raskinuti sve državnopravne veze s tostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Taj dan označio je početak stvaranja države Hrvatske za čiju su slobodu najviše zaslužni hrvatski branitelji koji su slobodu svoje zemlje branili svojim životima.

Jedan od branitelja koji je svoj život riskirao za svoju domovinu je hrvatski dragovoljac iz Orljavca, Drago Tomljanović koji je u Domovinskom ratu služio i kao pripadnik Specijalne policije. U ratu je bio, kako pokazuje njegova braniteljska knjižica, 1480 dana. Svaki dan mu je priznat i upisan u registru branitelja.

No Dragina sudbina daleko je drugačija od sudbine prosječnog hrvatskog branitelja zbog toga što Drago za svoj ratni put od 1480 dana do današnjeg dana nije od države dobio niti jednu kunu. I to nije sve. Drago zbog neimaštine živi u općinskom stanu bez struje, piše 034portal.

Dvije godine čeka rješenje

Svoja prava kao branitelj Drago, iako je pokušavao do njih doći, nikada nije ostvario. Njegova je priča još jedan apsurdni dokaz nefunkcioniranja sustava.



‘Prije rata sam radio u Ljevaonici, a zatim u jednoj pečenjarnici u Požegi, kada je počeo rat, 254 dana sam proveo u gardi, a nakon toga 1226 dana kao pripadnik Specijalne policije. Kad je rat završio imao sam tek 37 godina i nisam htio ići u mirovinu. Mislio sam si da sam još mlad i sposoban zaraditi sam za sebe, što sam neko vrijeme i činio”, kazao je Drago kojeg zbog dobre naravi u Orljavcu nazivaju dobrim duhom.

Nikada se nije ženio i nema djecu. Od uže obitelji ima brata i majku koje od očeve smrti više ne viđa često, a u Orljavac u požeško-slavonskoj županiji se doselio iz rodnih mu Viškovaca, a trenutno zarađuje obavljanjem sitnih poslova za stanovnike Orljavca; poput cijepanja drva, kopanja vrta, brige o životinjama, odlaska u berbe i slično.

‘Kada sam ostao bez posla, jedan prijatelj mi je ponudio da živim u njegovoj kući u Orljavcu koju je trebalo obnavljati za prodaju. Nakon što je kuća prodana, od općine sam dobio ovaj stan na korištenje u kojem živim i dan danas. Kako nisam bio zaposlen, nisam mogao plaćati režije, stoga su mi isključili struju, televiziju, a vodu imam samo zato što je priključena na zajednički sat sa susjedom’, rekao je Drago koji nije ponosan na to što ne može raditi i što ne moža pronaći posao.

‘Samo želim ono što sam zaradio’

Prije dvije godine po prvi je puta otišao u Ured za branitelje u Požegi i predao zahtjev za braniteljskom mirovinom. Od tada do danas ništa se nije promijenilo, nikakvog rješenja, nikakve obavijesti – ništa. Drago pravo na braniteljsku mirovinu još nije ostvario. Kako kaže, nema mogućnosti često otići u Požegu, no kad god ode, u uredu mu kažu kako će biti za mjesec, dva, tri, i tako već dvije godine. Priznao je i kako su mu u nekoliko navrata nudili i bolničko liječenje, jer je to najbrži put do ostvarenja prava na mirovinu, no on je to odbio. Kaže, ne osjeća se bolesno i ne želi glumiti da je bolstan kako bi ostvario nešto na što ima puno pravo.

‘Ja samo želim ono što sam zaradio, nudili su mi i socijalnu pomoć, no nisam pristao jer to nije moje. Zašto bih uzeo nešto što mi ne pripada? Da mi samo daju i jednu kunu za svaki dan koji sam proveo u ratu, ja bih se snašao i nekako preživio do idućeg mjeseca’, govori Drago koji, iako to ne želi priznati, treba pomoć.

Struja je Dragin najveći problem. Ono što mu zadaje glavobolje su neplaćeni računi i dugovanja za režije zbog kojih su mu i isključili sve u kući. Upravo iz tih razloga ima zaštićeni račun s kojeg će mu od svake uplate Fina oduzeti jednu trećinu iznosa.

Priča o Dragi potaknula je mještane i ostale koji su odlučili poduzeti nešto i apelirati na državne institucije da ne dignu roke od Drage koji samo želi ono što mu pripada i ono za što se borio 1480 dugih dana za koje kaže da ne žali niti jedan dan jer voli Hrvatsku za koju se borio, piše 034 portal. koji se pita: ‘Zašto ga Hrvatska ne voli i zašto mu Hrvatska još nije rekla Hvala’? Možda je ovo trenutak za to.