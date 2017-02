ŽIVE OD DJEČJIH DOPLATAKA: Oduzeli joj petero djece, a sa šestim u rukama i sedmim na putu i dalje prosi na hladnoći

Dječji doplatak, obećanje kako će obitelji dobiti 1000 eura za svako dijete i ostale mjere demografske obnove imaju i svoju mračnu stranu – povećavaju ionako velik broj siromašnih obitelji koje se ne mogu uzdržavati.

Danici je oduzeto već petero djece. Sa šestim u naručju mlada prosi, a sedmo je na putu.

Djeca joj nisu oduzeta zato što je siromašna, već zato što je s djecom prosila. Kaže kako nema drugog izbora, rekla je za Provjereno 24-godišnje Danica iz Bjelovara. Njena obitelj je samo jedna od brojnih koje nemaju nikakvih prihoda nego žive od financija koje daje država.

“”To je jedna vrlo tužna priča i teško da se to može uzeti kao oblik demografske obnove i revitalizacije Hrvatske”, upozorava demograf Stjepan Šterc.

Ako uz sve dodamo i politička obećanja, dobijemo ne pomoć mladim obiteljima, nego potencijalno još veći problem. Rezultat su obitelju u kojima se stvaraju samo novi socijalni slučajevi, u kojima djeca nemaju ni elementarne uvjete, a kamoli priliku za obrazovanjem, skrbi…

‘Abortus? Odakle da platim…’

Danica i Milorad za vratom imaju kaznu zatvora, i to na godinu dana, uvjetno tri godine. Danica kaže da su joj djeca oduzeta jer je s njima na rukama išla u prosjačenje. Kaže kako nema druge jer nema od čega živjeti. Vole oni kako kažu svoju djecu. Tuguju za oduzetom. I nadaju se da im ovo nerođeno i ovo u kolicima nitko neće uzeti, bez obzira što su nastavili po starom.

“Nije istina da ja koristim djecu… Nije! Meni su davali uvijek ljudi i bez djece. I hranu i pelene, samo što to se sad sve smanjilo”, kaže Danica koja tvrdi da nije istina kako cijeli dan trudna provodi vani s djetetom na ruci.

“Znam da nije rješenje rađati djecu, ali šta opet, da abortus napravim? Nemam otkale platit” kaže Danica.

Nedopustivo zanemarivanje

Sandra Tolić, psihologinja u Dječjem domu Zagreb naslušala se ovakvih priča i uvijek je nastojala razumjeti razloge zbog čega je došlo do zanemarivanja djece.

“Nitko od nas ne govori da ti roditelji ne vole svoju djecu! Dapače…ono to se vidi, oni njih stvarno vole, ali način na koji to pokazuju i kako to odrađuju, nije adekvatan. Žive od danas do sutra jer tako su živjele i njihove obitelji… danas imam sutra ne znam što će se dogoditi”, kaže Tolić i dodaje kako prijeći preko zanemarivanja, unatoč svoj sili razumijevanja, jednostavno kaže ne smije se i ne može.

‘Odakle mi za kontracepciju’

“Nemam preko čega, nemam preko čega… imam samo 300 kuna, a mojoj djeci ništ ne fali, eto, on je godinu dana, šta mu fali? Niš mu ne fali, gospon, čist je, uvijek ima jest, to je najbitnije, pelene ima”, odgovara Danica na pitanje zašto ne koristi kontracepciju

Danica je završila šest razreda osnovne škole. Nikad nije radila, a prvo je dijete rodila sa 16.

Njezin suprug Milorad Olah kaže kako nije naučio kako se koristi kontracepcija. Bez ijednog dana staža, Milorad je s 25 godina sedmerostruki otac. Kaže kako je i njih 17 u obitelji te da ih je otac prehranjivao kopajući po smeću.

Upitan od čega zarađuje, odgovara kako skuplja boce, no otkad je obolio ne ide nigdje. “Ne znam što mi je, valjda imam gripu, ne znam, bio sam kad doktorice, rekla mi je da imam brojitis”, kaže Milorad.

Članak koji je o prosjačenju njegove Danice izašao u lokalnim novinama nije čitao. “Nisam čitao, nepismen sam. Novine čita moja žena”, kaže Milorad koji, kako kaže, nije završio niti jedan razred osnovne škole.