ZIMA VLADA HRVATSKOM: Snijeg i orkanski vjetar zatvorili ceste, velika hladnoća prijeti za vikend

Prognoze za Lijepu našu i dalje govore o snijegu i debelim minusima koji su pred nama. Istovremeno vjetar stvara velike probleme u prometu.

Hrvatska se jutros probudila s temperaturama ponegdje u plusu, a ponegdje u minusu. I dalje je najhladniji bio Zavižan s -12 stupnjeva dok ga je slijedila Puntijarka s -9. Među gradovima najhladniji su bile Delnice s -6, te Gospić s gotovo -5, a u Slavoniji se isticalo Kutjevo s -4. No, na moru se ipak nižu temperature u plusu pa je tako u Dubrovniku izmjereno 10 stupnjeva na Prevlaci, gotovo 9 na Palagruži, a te 8 u Makarskoj i Dubrovniku.

Snijeg i dalje pada na Zavižanu, u Senju, te ponegdje u unutrašnjosti zemlje, prije svega u Slavoniji.

Orkanski vjetar zatvorio ceste

Za sav promet, zbog orkanskog vjetra i snježnih zapuha zatvorene su ceste: A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje; A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica; A7 između čvorova Sveti Kuzam i Šmrika; Jadranska magistrala (DC8) između Bakra i Svete Marije Magdalene; DC1 između Udbine i Gračaca; DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, Paški most, i Krčki most, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub.



Samo za osobna vozila, zbog olujnog vjetra, otvorene su: dionica brze ceste A6 Kikovica-Rijeka (čvor Orehovica) između čvorova Čavle i Kikovica, riječka obilaznica između čvorova Škurinje i Orehovica; brza cesta Solin-Klis i DC25 Gospić-Karlobag.

Zbog snijega, jakog vjetra koji nosi snijeg, stvara nanose i smanjuje vidljivost trenutno nema prohodnih cesta za teretna vozila (s i bez prikolice) iz smjera unutrašnjosti prema Istri, Rijeci, Primorju, Dalmaciji i obratno. Sva su odmorišta i parkirališta uz cestu popunjena isključenim teretnim vozilima, pa se savjetuje vozačima da ne kreću na put dok ne budu imali informaciju da su ceste otvorene i prohodne. Zbog zimskih uvjeta poteškoće u prometu za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama su djelomice i na području Slavonije, središnje i sjeverozapadne Hrvatske.

Snijeg otežava promet u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. Olujni vjetar otežava promet u Istri, Hrvatskom primorju i dalmaciji. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, ne kreću na put bez zimske opreme i, ako je moguće, odgode putovanje.

Prepreiječilo se teretno vozilo na cesti Slatina-Ćeralije

Zbog prepriječenog teretnog vozila na državnoj cesti DC69 Slatina-Ćeralije, vozi se jednim trakom naizmjenično.

Kolona teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo na izlasku duga je oko kilometar.

Zbog zimskih uvjeta u Hrvatskoj, zabrane prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno je onemogućen ulazak spomenutim kategorijama vozila na graničnim prijelazima Ilok, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Tovarnik, Slavonski Brod, Županja, Batina, Erdut.

U prekidu su na riječko okružju katamaranska linija 9309 Novalja – Rab – Rijeka, brodska linija 310 M.Lošinj – Unije – Susak i trajektne linije 335 Prizna – Žigljen, 338 Lopar – Valbiska, 334 Porozina – Brestova i Stinica-Mišnjak. Na splitskom okružju u prekidu su katamaranske linije 9604 Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, 9608 Korčula-Hvar-Split i 9603 Jelsa -Bol -Split te 631 Split-Supetar. Na zadarskom okružju u prekidu su katamaranska linija 9403 Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist i linija 9404 Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj

Crvena uzbuna i dalje na snazi

Za danas je prognozirano umjereno i pretežno oblačno, mjestimice uz oborine te vjetrovito. U unutrašnjosti će povremeno padati snijeg, češće u gorskim područjima i Slavoniji, a bit će ga ponegdje i uz obalu sjevernog Jadrana. U Dalmaciji je rijetko moguća slaba kiša, uglavnom na krajnjem jugu, navečer i susnježica. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka i mjestimice olujna bura s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu između -5 i 0, na Jadranu od 2 do 8 °C.

Crveno upozorenje Meteoalarm oglasio je za Kvarner, Rijeku, velebitski kraj i sjevernu Dalmaciju.

U četvartak, pak, slijedi djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Uz više oblaka ponegdje će padati slab snijeg, uglavnom u gorju, a navečer u južnoj Dalmaciji kiša i susnježica. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u gorju na udare i jak. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -10 do -6, na Jadranu između 0 i 5. Najviša dnevna od -5 do -1, na Jadranu od 3 do 7 °C.

Crveno upozorenje izdano je i dalje za Kvarner i podvelebitski kraj.

Debeli minusi prijete za vikend

Kako je i najavljeno, nakon toga se spuštaju temperature, a najgore će biti tijeko vikenda i početkom idućeg tjedna kada će minusi iznositi sezati i do -19.

Primjerice, za nedjelju izdvajamo Viroviticu u kojoj se, prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a predviđa -17 stupnjeva, Slatinu, Karlovac i Koprivnicu s -16 i Sisak s -15 te Zagreb s -14.