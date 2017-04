ZIMA USRED PROLJEĆA: Snijeg iznenadio pola Hrvatske, vjetar čupao stabla, zimski uvjeti na cestama…

Obistinila se vremenska prognoza da će nakon Uskrsa mnoge krajeve Hrvatske zadesiti zimski uvjeti sa snijegom, olujnim vjetrovima i temperaturama blizu ništice, pa i u minusu.

Jučer poslijepodne i noćas mnoga je mjesta zabijelio snijeg, a jutros su temperature bile netipično nisek za ovo doba godine. Nerijetko je, zbog jakog vjetra, osjet temperature bio mnogo niži od stvarne vrijednosti.

Snijeg zabijelio mnoge krajeve Hrvatske

U Zagrebu su jutros, primjerice, izmjerena 4 stupnja Celzijeva, a u Šestinama i na Sljemenu nahvatao se i bijeli pokrivač. Snijeg je sinoć nakratko otežavao i promet u glavnom gradu. U ostalim krajevima kontinentalne Hrvatske jutrošnje temperature uglavnom su bile oko ništice. Najniža temepratura izmjerena je na Biokovu gdje je bilo 8 stupnjeva Celzijevih ispod ništice.



Koliko je bio snažan vjetar koji je jučer puhao u većini krajeva, svjedoči i vijest iz Varaždina gdje je pod naletima vjetra srušeno stablo visoko pet metara kod varaždinskog Hrvatskog narodnog kazališta. Srećom, nikoga nije bilo u blizini pa nitko nije stradao, piše Varaždinski.hr.

Prema prognozi Državnog hidromoeteorološkog zavoda (DHMZ), danas će na Jadranu biti djelomice sunčano i uglavnom suho, a u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom. U Lici i Slavoniji još je moguće i malo snijega.

Bit će vjetrovito, na kopnu uz jak i na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu uz jaku i olujnu buru i tramontanu. Najviša dnevna uglavnom zraka od 3 do 8 u unutrašnjosti te između 10 i 14 stupnjeva Celzijevih na Jadranu.

Idućih dana postupno će zatopljavati

Sutra će se stanje donekle popraviti pa će, prema prognozi DZMH-a, na Jadranu biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano, a uz više oblaka u noći i ujutro u istočnim i gorskim predjelima gdje može biti i slabih oborina. Vjetar povremeno umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu bura i sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti od -4 do 2, a na Jadranu od 3 do 8 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 7 do 12, a na Jadranu od 12 do 16 Celzijevih.

Prema prognoza za iduća tri dana, na Jadranu će biti djelomice do pretežno sunčano. Vjetar će u unutrašnjosti oslabjeti pa se u noći na subotu očekuje mraz, a u zapadnijim područjima moguć je već u petak ujutro. Na Jadranu će oslabjeti bura, a na sjevernom dijelu mjestimice okrenuti na južni vjetar. U nedjelju promjenljivo uz mjestimičnu kišu. Ujutro hladno, osobito na kopnu, a danju toplije nego proteklih dana.

Jak vjetar ograničava promet na cestama i autocestama

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) javljaju da su za sav promet, zbog olujnog vjetra, zatvorene autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje i DC54 Maslenica-Zaton Obrovački. Zbog bure su samo za osobna vozila otvorene državna cesta 27 Gračac-Zaton Obrovački i Paški most. Zbog jakog vjetra na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Đurmanec zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle te vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), dok je između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (II. skupinu vozila).

Jak vjetar puše i na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca te na riječkoj obilaznici na mostu Rječina. Mokrih i skliskih kolnika mjestimice ima u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji. Snijeg pada mjestimice u Lici i Slavoniji. Vozačima savjetujemo da na put ne kreću bez zimske opreme te da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Zbog srušenih stabala na kolniku za sav promet zatvorena je državna cesta DC69 Kamensko-Voćin.

Državna cesta DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno zatvorena je za sav promet zbog olujnog vjetra i snijega na kolniku (vidljivost smanjena na manje od 5 m). Zbog zimskih uvjeta, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok je za ostala vozila obavezna zimska oprema na cestama u Lici: Bjelopolje-Donji Lapac i Dobroselo-Brotnja.

Iz HAK-a vozače savjetuju da na put ne kreću bez zimske opreme te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

