ZIMA POKAZUJE OŠTRE ZUBE: Nakon kratkog zatopljenja stiže novo pogoršanje s obilnim snijegom. Evo što sve prijeti

Nakon prolaznog zatopljenja u četvrtak i ‘hvatanja daha’ od vrlo niskih temperatura, danas, ali i narednih dana zima će ponovno pokazati oštre zube.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u petak Hrvatsku čeka većinom oblačno vrijeme s kišom i snijegom. Obilne kiše, a ponegdje i grmljavine, bit će na Jadranu i u krajevima uz njega.

Ledena kiša, snijeg i osjetno zahladnjenje

Ujutro se u unutrašnjosti kiša može smrzavati u dodiru s tlom, a zatim će najprije u Gorskom kotaru i na sjeverozapadu prijeći u snijeg. Moguće je i stvaranje novog većeg snježnog pokrivača od 10 do 40 centimetara. Na kopnu će umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar poslijepodne okrenuti na sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati jako do olujno jugo i južni vjetar koji će prema kraju dana okrenuti na zapadnjak i buru.

Najniža jutarnja temperatura većinom od -2 do 3, na moru od 3 do 8 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna od 4 do 9, a na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva Celzijevih. Kako se bude bližila večer, očekuje se osjetno zahladnjenje.



I prognoza za sljedeća tri dana kaže da će ponovno biti hladnije, osobito u unutrašnjosti.

Na području Rijeke moguće i bujične poplave

Prognoza DHMZ-a za Zagreb kaže kako će u petak biti većinom oblačno, s oborinama uglavnom od sredine dana. Već ujutro moguća je kiša koja se može smrzavati na hladnom tlu, a poslijepodne, uz zahladnjenje, kiša će prijeći u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača od 10 do 15 centimetara. Umjeren do jak jugozapadnjak poslijepodne će okrenuti na sjeveroistočnjak.

Najniža jutarnja temperatura od 0 do 3, a najviša dnevna od 6 do 8 stupnjeva Celzijevih. Prema večeri bit će osjetno hladnije.

Za petak je izdan crveni meteoalarm za područje Rijeke zbog mogućnosti obilne kiše, pa i izraženih pljuskova s grmljavinom, a na širem području Rijeke moguće su i bujične poplave.

Narančasto upozorenje izdano je za šira područja Zagreba, Karlovca, Gospića, Knina, Splita i Dubrovnika, a žuto za šire područje Osijeka. U Lici su moguće obilne oborine: najprije kiša koja će se smrzavati na tlu, a potom snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača visine i do 40 centimetara. Upozorenje na obilne kiše izdano je za područja Knina i Dubrovnika, a na području Splita mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

Prema istoj prognozi i upozorenju, na istoku Hrvatske kiša koja će se smrzavati na tlu tijekom dana prijeći će u susnježicu i snijeg, a očekuje se do 10 centimetara snježnog pokrivača.

Vozači ne žurite, ne kočite naglo i držite razmak

Budući da je za sutra u mnogim krajevima najavljena mogućnost kiše koja će se zbog niskih temperatura smrzavati na tlu, valja podsjetiti vozače i pješake na pravila kretanja u tim ledenim uvjetima.

Prvo i najvažnije pravilo tijekom vožnje na zaleđenim kolnicima glasi: Ne vozite brzo! U takvim uvjetima razloga za žurbu ne bi trebalo biti, a ako se negdje mora stići na vrijeme, onda je najbolje krenuti vozilom pola sata ranije nego inače. To se osobito odnosi na vozače koji na vozilima još imaju ljetne gume ili zimske, ali ‘ćelave’.

Prilikom vožnje valja gledati cestu ispred sebe. Ako asfalt ‘sjaji’ na njega se vjerojatno uhvatio led. Stoga je drugo važno pravilo: Ne kočite naglo! Bolje je nekoliko puta lagano stisnuti kočnicu nego jednom naglo nagaziti na nju. Također, nije preporučljivo raditi nagle poteze upravljačem. Okretanje volana može dovesti do još većeg proklizavanja vozila.

Na kraju, treće važno pravilo glasi: Držite razmak! To pravilo inače vrijedi u svim vremenskim uvjetima, ali na zaleđenoj cesti valja držati razmak od vozila ispred sebe i dvostruko veći nego inače.

Pješaci, izvadite ruke iz džepova i hodajte kao pingvini

Pješacima, pak, koji nemaju druge nego moraju nekamo ići po zaleđenim nogostupima najbolje je držati se površina koje eventualno nisu posve očišćene od snijega. Također, valja pažljivo gledati ispred sebe.

Preporučuje se tzv. pingvinov hod pri čemu se tijelo blago nagne naprijed, a težište prebacuje na nogu koja je u tom trenutku u iskoraku. Dobro je hodati razmaknutih nogu, tzv. ‘širim’ hodom.

Prilikom hoda po zaleđenoj površini nikako ne valja držati ruke u džepovima. U slučaju pada bolje je dočekati se na njih nego na nos.

Ne preporučuje se ni izlazak na zaleđene ulice u sportskoj obući i onoj s ravnim potplatima jer se u njima čovjek najbrže i najlakše “razleti” po ledu.

