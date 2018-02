ZIMA OVOG TJEDNA POKAZUJE PRAVE ZUBE: Snijeg će padati diljem Hrvatske, a temperature bi se mogle spustiti do -15

Meteorolozi upozoravaju da je to vrlo opasno vrijeme i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Meteorolozi savjetuju izbjegavanje putovanja i boravak u blizini ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti zbog takvih vremenskih uvjeta neće ploviti.

Nakon nekoliko hladnih dana, za vikend su temperature nešto porasle, a u velikom dijelu zemlje već je u subotu počela kiša. Meteorolozi za ovaj tjedan najavljuju nastavak oštre zime i novi snijeg u većini unutrašnjosti zemlje.

Danas pretežno oblačno uz povremenu kišu

Danas će biti pretežno oblačno, na Jadranu uz povremenu kišu, a u gorskim krajevima snijeg. Poslijepodne i osobito prema večeri susnježice i snijega bit će i u ostatku unutrašnjosti, dok je na istoku zemlje ponegdje moguća i kiša. Malo snijega nošenog jakim vjetrom može biti i duž obale sjevernog Jadrana. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, malo će oslabiti prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od -4 do 0, na Jadranu od 3 do 7 °C. Najviša dnevna od -1 do 4 na kopnu te od 6 do 11 °C na Jadranu.



Upozorenje meteoalarma

Meteoalarm je za danas izdao i neka posebna upozorenja: žuto za Istru i sjeverni Jadran zbog olujnih udara bure, Liku i Gorski kotar zbog snijega, a crveno upozorenje za područje Velebitskog kanala zbog jake, mjestimice vrlo jake bure, koja bi noću i prijepodne mogla biti i olujna. Očekuje se najjači udar vjetra 65-140 km/h. Meteorolozi upozoravaju da je to vrlo opasno vrijeme i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Meteorolozi savjetuju izbjegavanje putovanja i boravak u blizini ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti zbog takvih vremenskih uvjeta neće ploviti.

Oštra zima cijelog tjedna

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, tijekom ovog će tjedna zima, čini se, pokazati svoje prave zube pa će biti još hladnije nego što su meteorolozi predviđali prošlog tjedna. Snijeg se očekuje u cijeloj unutrašnjosti Hrvatske, a padat će sve do kraja tjedna uz temperature u minusu. Zagreb se već danas probudio u minusu, a najveća bi dnevna temperatura trebala biti do 4 stupnja. Snijeg će nastaviti padati sve do kraja tjedna, uz, kako se sada čini, malu pauzu u četvrtak, no nakon četvrtka očekuje se još hladniije vrijeme. U subotu se predviđa čak minus 12 stupnjeva, a najviša bi temperatura krajem tjedna trebala biti minus 3.

Slično će biti i na sjeveru zemlje. U Varaždinu će snijeg padati do petka, a temperature će tijekom tjedna biti od minus dva do tri stupnja. Spustit će se u petak, kada se očekuje i do minus osam stupnjeva, a u subotu čak minus 15. Tog će dana najviša dnevna temperatura u Varaždinu biti minus 3.

Nešto snijega ovog tjedna očekuje se i na sjevernom Jadranu, no tamo će ipak biti više kiše. Snijeg je za Rijeku najavljen u petak, kada će i tamo temperatura pasti u odnosu na raniju, a najhladnije će biti u subotu, s najnižom temperaturom od -4, a najvišom od -1 stupanj.

U Istri meteorolozi ne očekuju snijeg, ali kiše će biti, uz izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja. Prema sedmodnevnoj prognozi, u Puli će također biti najhladnije za vikend. Tijekom tjedna će se temperature kretati od 2 do 7 stupnjeva, dok će u petak pasti na nulu, a u subotu i do minus dva.

Najviše će snijega, očekivano, biti u Gorskom kotaru i Lici. U Gospiću će padati cijelog tjedna, sve do subote, a temperature će svaki dan biti u minusu. Osjetnije će zahladiti krajem tjedna i za vikend, kada se u Gospiću očekuje minus 11 stupnjeva. Snježno će biti i u Delnicama cijelog tjedna, a temperature će također biti niske. Najnića se očekuje početkom vikenda, minus 13.

Iako prema prethodnim najavama snijeg nije trebao padati u Slavoniji, čini se da ipak hoće. Danas se u Osijeku očekuje kiša uz najnižu temperaturu od -1, a najvišu +4, a od sutra do subote bi i tamo mogao padati snijeg. Temperature će ipak još biti u plusu do petka, kad će se spustiti na -7, a početkom vikenda još niže, do -13.

Snijega ipak neće biti u Dalmaciji i na jugu zemlje. U Dubrovniku će cijeloga tjedna padati kiša, a najhladnije će biti u subotu kad će temperature doći do nule, no tijekom tjedna će tamo biti osjetno toplije nego u ostatku zemlje pa se tako, primjerice u četvrtak, u Dubrovniku očekuje i do 13 stupnjeva. Kišno će biti i u Splitu, a tamo bi u četvrtak moglo biti nešto snijega. U petak se očekuje prestanak padalina u Splitu, a razvedravanje u subotu, iako će se i tamo u subotu temperature spustiti do minus 3 stupnje Celzijeva.